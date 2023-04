Découvrez à quoi ressemble un hôtel immersif, à côté de Disneyland Paris

En mêlant scénographie, décoration et multimédia, cet hôtel entièrement réaménagé crée une expérience unique. Dopant au passage son taux de remplissage.

La thématique du cirque ne faisait plus recette. De l’aveu même de la direction de cet hôtel construit en 2003 et situé à moins de 5 km de Disneyland Paris , l’attractivité du Magic Circus auprès du public s’essoufflait. Lorsque le groupe international de gestion d’actifs Schroders rachète en 2020 ce vaste établissement avec deux autres adresses voisines, l’idée est de repenser entièrement l’endroit pour doper son pouvoir de séduction... et bien sûr ses résultats financiers. Outre la rénovation complète des 396 chambres, cela passera par une transformation totale des parties communes avec une nouvelle thématique. L’idée de l’investisseur, c’est qu’il faut transporter les visiteurs vers des mondes imaginaires et cela doit passer par une immersion avec du multimédia.

Ambiance Grand Budapest Hotel

Exit le rouge et le jaune du cirque, place au Grand Magic Hotel, un endroit qui ne parle pas de magie et de magiciens mais qui crée tout simplement de la magie. Pour mener à bien ce projet qui s’est étalé sur deux ans, trois entités ont mêlé leurs compétences: Tétris design x build pour l’aménagement global des espaces, Maison Numéro 20 pour la décoration et le studio multimédia Moment Factory pour concevoir l’expérience immersive à proprement parler. D’ailleurs, si ce groupe de Montréal (qui dispose désormais d’un bureau à Paris) est un habitué du monde du divertissement, c’est sa première réalisation dans l’univers de l’hôtellerie.

À quoi ressemble ce qui se présente comme «le premier hôtel immersif d’Europe» ? Dès le hall d’entrée, l’expérience débute et l’on arrive dans un cocon tout de rouge vêtu, revendiquant une forte influence du décor du film The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson . Luminaires sur mesure, passementerie et mobilier tout en rondeur donnent le ton. C’est Mr Maurice, responsable fictif des lieux qui accueille les clients et les accompagne au long de leur séjour (en portrait numérique, en statue de résine et même avec sa moustache que l’on retrouve dans tous les logos de l’établissement). Et après un sas sombre, on arrive au cœur de l’expérience dans le «Grand Hall» décliné dans de multiples tons de bleu.

Par un jeu d’arches habillées d’une multitude d’écrans, de rubans de LED et de haut-parleurs discrètement intégrés, les visiteurs sont plongés alternativement dans quatre univers différents: l’un évoquant les jardins à la française, un autre un monde aérien ou encore un pavillon forestier sans oublier une ambiance aquatique de rigueur dans cet environnement bleu. La parfaite intégration des différents éléments crée un véritable effet trompe-l’œil qui est à son sommet à la tombée de la nuit. Cela tombe bien, c’est l’heure à laquelle arrivent les clients qui reviennent pour une bonne partie de Disneyland.

32 tonnes d’acier

«Il y a un véritable effet waouh, se félicite Guillaume Béchard, directeur de l’hôtel. Et comme l’endroit est très instagrammable, les images circulent beaucoup sur les réseaux sociaux. Nous revenons de loin, nous qui étions avant un hôtel dortoir accueillant surtout des groupes. Maintenant, au bar les clients sont comme au manège, ils s’arrêtent longuement pour assister au show.» Résultat: le taux de remplissage a bondi et les tarifs moyens également. «Ce genre d'installation unique a constitué un sacré défi pour nous, rappelle Dominique Barlaud, directeur du département hôtel chez Tetris. Il a fallu partir d’une page blanche et tout coordonner en pleine période de crise sanitaire.» Il a notamment fallu s’assurer de la résistance des sols sachant que les arches monumentales recevant les équipements multimédias représentent 32 tonnes d’acier. L’installation représente par ailleurs 1,2 km de ruban LED et 110 haut-parleurs.

Sachant que les codes du bureau et de l’entreprise se mêlent de plus en plus à ceux de l’hôtellerie et que Tetris aménage également des espaces de bureaux, on peut tout à fait imaginer à l’avenir des locaux immersifs en entreprise. D’ailleurs the Moment Factory réalise déjà des espaces immersifs pour des halls d’accueil d’entreprise, il ne restera qu’à franchir un pas pour arriver au bureau. Ambiance tonique le matin, plus douce en fin de journée, festive pour accompagner les pots...