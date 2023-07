Découvrez à quoi ressemble la villa la plus chère de Mykonos

La propriété du coiffeur des stars, Charles Worthington, est à la vente sur la célèbre île grecque, au tarif record de 50 millions d’euros.

Il faut croire que coiffeur de stars reste une profession rémunératrice. Le Britannique Charles Worthington, connu pour être le coiffeur attitré d’actrices telles que Goldie Hawn, Sharon Stone, Sarah Jessica Parker ou encore Kim Catrall et qui a vendu il y a près de 20 ans la marque de produit capillaire à son nom pour 37 millions de livres, souhaite se séparer de sa villa de Mykonos. Et si l’agence de luxe Beauchamp Estates qui commercialise le bien parvient à en tirer les 50 millions d’euros escomptés, ce sera le bien le plus cher jamais vendu dans l’île.

Selon Fortune qui a dévoilé l’information , le coiffeur et son compagnon qui avaient acquis cette propriété en 2013 ne comptent pas pour autant quitter cette destination appréciée de la jet-set et de la communauté gay. Le fruit de cette vente servirait en effet à financer un autre projet sur la même île. En attendant, les acquéreurs de la villa The Cape (le cap, en français) pourront bénéficier d’un ensemble immobilier exceptionnel de 1300 m². Accrochée au sommet d’une petite colline avec de magnifiques vues sur la mer et le soleil couchant, la demeure offre tout ce qu’il faut pour profiter au mieux de Mykonos en y recevant ses (très nombreux) amis.

Jusqu’à 200 invités

L’endroit dispose de 8 chambres avec leur salle de bains et bien évidemment d’une superbe piscine à débordement. Sa conception tout en terrasse pour épouser la forme de la colline tout en utilisant les méthodes grecques traditionnelles de construction entre pierre locale et murs blancs rend les lieux particulièrement agréables à vivre. Et puisque l’endroit est réputé pour faire la fête, la villa dispose de sa cuisine de chef et peut accueillir sans difficultés jusqu’à 200 personnes venues profiter de la douceur de vivre des Cyclades . Salle de sport, jacuzzi, bars, espace petit-déjeuner, barbecue, etc. sont eux aussi de la partie. Et comme on est à Mykonos, les visiteurs peuvent arriver sans difficulté sur place, par avion, jet privé ou yacht. Sachez enfin que si vous ne disposez pas des 50 millions nécessaires à l’achat et si la vente traîne, il reste possible de louer la ville pour une infime fraction de son prix de vente: à peine 220.000 euros la semaine...