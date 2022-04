Découvrez à quoi ressemble l’un des appartements les plus chers de Lyon

Ce bien, affiché à 3,45 millions d’euros, est niché dans l’immeuble Ycone de Jean Nouvel. Il offre 210 m² habitables, plus de 300 m² de terrasses et une grande piscine chauffée.

Le célèbre immeuble Ycone de Jean Nouvel abrite au 14ème et dernier étage un appartement surplombant le quartier Confluence de Lyon (69). Il dispose d’un accès privatif par ascenseur ouvrant sur une entrée en transparence, une pièce de vie de plus de 119 m², avec une première terrasse de 60 m² et un toit terrasse de 270 m² offrant une vue imprenable sur Lyon ainsi qu’une piscine chauffée de 10,5 par 3. Ce bien exceptionnel cherche preneur pour 3.450.000 €. C’est l’agence Sandra Viricel Immobilier, du nom de l’agent immobilier de l’émission phare de Stéphane Plaza «Recherche appartement ou maison» sur M6 avec l’agence HTL, qui a l’exclusivité de ce « joyau de l’immobilier contemporain ».

« Il est difficile de parler de prix au mètre carré pour ce type de bien étant donné que le toit terrasse mesure 270m². De plus, la piscine ajoute un surcoût à la construction de 350.000 € », assure Sandra Viricel. Ce bien de 216 m² habitables compte une suite parentale et trois autres chambres dont une avec salle de bains, salle d’eau privative et espace bureau. La cuisine à l’américaine est tout équipée. À l’étage, une piscine chauffée surmonte la terrasse aménagée qui offre une vue imprenable sur Lyon. Avis aux passionnés de voitures, trois garages fermés en sous-sol complètent le bien. Le logement est économe en énergie puisque son diagnostic de performance énergétique, DPE , porte l’étiquette B et ses émissions de gaz à effet de serre sont faibles également.

Il se situe à proximité de l’emblématique musée des Confluences, du centre commercial avec cinéma et bibliothèque. Des écoles maternelle et primaire, un collège et un lycée sont situés à proximité. La tour Ycone de Jean Nouvel «ne veut pas être un «monument» de la ville: ce bâtiment appartient à la vie de ce nouveau quartier et il doit avoir sa propre identité», explique Jean Nouvel sur le site des Ateliers Jean Nouvel. Ce projet est en effet situé au bord des voies ferrées et est «confronté à des immeubles de bureaux». Avant d’ajouter: «Le pire aurait été de faire un bâtiment comme les autres.»

Deux façades pour un immeuble

La tour, comportant 92 logements et 660 mètres carrés de commerces en rez-de-chaussée, réussit son pari de ne pas être un bâtiment comme les autres grâce à sa hauteur plus élevée, 64 mètres en tout, et à ses deux façades, comme si deux immeubles cohabitaient en un seul édifice: une en béton, ossature bois habillée d’aluminium et une en verre opaline. Une coiffe en métal culmine sur le haut du bâtiment. «L’an passé, c’est une maison rue Tronchet, dans le 6e arrondissement de Lyon, qui a battu les records en partant à 2,5 millions d’euros», selon Le Progrès.