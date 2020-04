Déconfinement : vers un retour en force de la voiture ?

À partir du 11 mai, de nombreux Français reprendront le chemin du travail. La voiture devrait être privilégiée. Dans quelle mesure ?

Pour éviter les contacts humains, synonymes de propagation du virus, la voiture pourrait devenir le mode de déplacement le plus approprié à partir du début du déconfinement, prévu le 11 mai prochain. Une revanche de l'automobile pour les uns. Un cauchemar en perspective pour d'autres.

L'exemple chinois

En Chine, premier pays à avoir été frappé de plein fouet par le Covid-19, la population a tendance à privilégier la voiture individuelle au détriment des transports en communs. Un sondage Ipsos, publié mi-mars, peu avant le déconfinement, illustrait cette défiance des Chinois à l'égard des transports publics, jugés risqués. Alors que 56% prenaient le bus ou le métro avant la crise du coronavirus, cette étude laissait entendre que cette proportion allait diminuer de plus de moitié (24%), après le confinement. Même défiance vis-à-vis des taxis et VTC, avec des intentions d'usage baissant respectivement de 21% à 15% et de 21% à 12%. À l'inverse, 66% des personnes interrogées affirmaient avoir l'intention de privilégier davantage les déplacements en voiture individuelle, soit deux fois plus (34%) qu'avant la crise sanitaire. Effectivement, depuis plusieurs semaines, le trafic automobile chinois est plus dense que l'an dernier à la même époque.

Un engouement qui semble d'ailleurs se confirmer dans les ventes de voitures. En mars, les immatriculations de voitures électriques Tesla ont atteint un niveau record, rapporte Bloomberg. Début avril, Volkswagen s'attendait à voir les ventes d'automobiles quadrupler en mars en Chine.

Éviter la promiscuité

En sera-t-il de même dans les grandes agglomérations françaises ? « A priori en France aussi, les gens vont être beaucoup plus réticents à monter dans les transports en commun ou à covoiturer », anticipe Olivier Klein, chercheur spécialiste des transports à l'université de Lyon. « Après le 11 mai, il y a un risque extrêmement élevé de l'explosion de la voiture individuelle, en contradiction avec les exigences écologiques », estime aussi Gilles Savary, spécialiste des Transports et consultant chez Euros/Agency.

Pour plusieurs raisons, le retour massif de la voiture individuelle, notamment dans les centres-villes, semble inévitable. D'abord, la voiture permet en effet d'éviter une promiscuité qu'il sera difficile d'empêcher dans les transports collectifs. « On ne peut pas confiner la population puis du jour au lendemain, lui dire 'tassez-vous dans les transports collectifs'. Les gens vont être beaucoup moins enclins à la promiscuité. Ceux qui ont une voiture seront tentés de l'utiliser. L'autosolisme (le fait de se placer seul dans sa voiture), va devenir une prescription sanitaire implicite», estime Gilles Savary. « Une répugnance pour la promiscuité dans les transports publics existait déjà avant, au sein de la population. Aujourd'hui, elle se légitime avec cette crise sanitaire», renchérit Olivier Klein.

Ensuite, il y a fort à parier que les précautions qui seront prises dans les transports en commun (désinfection des bus et des rames de train et de métro, obligation du port de masques, ou un filtrage du flux des voyageurs), dissuaderont un certain nombre d'usagers. « Avec les contraintes de distanciation sociale qui vont peser sur les transports collectifs, des gens feront le choix du transport individuel », projette Olivier Klein. D'autant que dès le 11 mai, en Île-de-France par exemple, il faut s'attendre à une offre encore très restreinte des transports en commun, de l'ordre de 50% des métros, des tramways, des Transiliens et des TER.

Un scénario déjà vécu cet hiver en région parisienne au moment des grèves contre la réforme des retraites. Beaucoup se sont reportés sur le covoiturage, les vélos ou les trottinettes en accès partagés. « Mauvaises pioches là encore ! Comme les transports en commun, ces mobilités partagées se trouvent aujourd'hui percutées de plein fouet par cette crise sanitaire. Les gens auront aussi l'impression de prendre des risques », ajoute Olivier Klein. La voiture (avec le vélo individuel et la marche), semble là encore le mode de transport le plus circonstancié.

Une opportunité pour le secteur automobile...

Alors qu'aujourd'hui, une grosse partie du parc automobile est à l'arrêt du fait du confinement de la population, le secteur se prépare à une reprise progressive de l'activité après le 11 mai. « Même si, compte tenu des circonstances, il est difficile de s'en réjouir, c'est une opportunité pour les métiers de l'automobile », concède Xavier Horent, délégué général du CNPA, le Conseil national des professions de l'automobile, qui représente 142.000 entreprises du secteur et 500.000 emplois en France. « On réfléchit à des mesures pour inciter les gens à acheter des voitures afin d'écouler les stocks des concessionnaires, ajoute-t-il. La relance de la filière passera par là. Il faudra stimuler la demande, tout en restant conforme aux objectifs environnementaux et climatiques qui restent présents. Encore faudra-t-il que les voitures restent accessibles au plus grand public. »

... mais une utilisation de la voiture limitée par de nouvelles habitudes

Les lendemains risquent en effet d'être compliqués pour bon nombre de Français dont plus de 10 millions sont actuellement au chômage partiel. « Beaucoup de gens vont perdre leur emploi. Si l'activité économique est déprimée, il y aura mécaniquement moins de déplacements », souligne Yves Crozet, économiste spécialiste des transports. En Île-de-France, où 5 millions de personnes se rendent au travail en transports en commun tous les jours,le télétravail devrait se prolonger et ainsi freiner les déplacements domicile- travail.

Par ailleurs, pour éviter une vague d'automobiles après le confinement, des aménagements provisoires d'axes de circulation au profit du vélo et de la marche sont à l'étude dans plusieurs villes comme Paris, Lyon, Grenoble ou encore Dijon. Les beaux jours favoriseront peut-être aussi plus naturellement l'usage du vélo.

Depuis plusieurs semaines, bon nombre de Français limitent également au maximum leurs déplacements pour aller faire leurs courses. « Les gens expérimentent leurs commerçants de quartier. Pour certains c'est nouveau. D'autres le font de manière plus assidue. Après le déconfinement, on se déplacera peut-être moins en voiture vers un supermarché et on continuera les livraisons », anticipe Olivier Klein. Des comportements qui pourraient perdurer et réduire l'usage de l'automobile dans les grandes villes.