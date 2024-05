Comment réduire ses charges de copropriété ?-iStock-RossHelen .jpg

Le chauffage et l’eau : deux postes importants

Pour faire baisser la facture, chaque poste de dépense doit être examiné à la loupe. Le chauffage, auquel s’ajoutent l’eau chaude et le gaz, représente près d’un tiers des charges et fait donc partie des premières pistes à étudier pour faire des économies. Il faut savoir que réduire la température d’un seul degré permet d’économiser environ 7 % sur la facture ! Par contre, pas question de rogner sur le budget d’entretien des installations de chauffage. L’entretien régulier de la chaudière est en effet primordial, puisqu’il permet une diminution de la consommation pouvant atteindre 12 %. Pour que la chaleur soit mieux distribuée, il faut équilibrer les réseaux de chauffage en installant des robinets thermostatiques qui permettent à chaque résident de régler sa température. Si la copropriété dispose d’une chaudière collective, le fioul, actuellement moins onéreux que le gaz, est l’option à privilégier. Pour une chaudière au gaz, changer le brûleur peut suffire à alléger la note. Une autre façon de limiter le coût de l’énergie est d’acheter le gaz au meilleur prix. La plateforme de l’Association des responsables de copropriété permet de réaliser 15 à 20 % d’économies par an en négociant des tarifs avantageux auprès des fournisseurs. Une bonne isolation des bâtiments peut également participer aux économies. Différents dispositifs, tels que l’éco-PTZ copropriétés, proposent des soutiens financiers pour réaliser des opérations de rénovation énergétique. L’eau est un autre poste de dépense important, d’autant plus que son coût est régulièrement en augmentation. Individualiser la consommation d’eau froide est un bon moyen pour responsabiliser chaque occupant : l’économie réalisée est évaluée à environ 30 % pour la première année, et 20 % les suivantes. Il est conseillé de mettre en place des compteurs individuels de classe C ou D, qui évaluent les micro-fuites individuelles.

Les différents contrats… et les petits moyens

Le contrat d’assurance, obligatoire pour les copropriétaires, est à décortiquer. La hausse d’une année sur l’autre peut atteindre 10 %, ce qui représente un coût non négligeable. Il faut donc être vigilant quant à son contenu, en vérifiant notamment que la superficie est bien conforme, et faire jouer la concurrence en sollicitant des devis auprès de plusieurs compagnies. L’assurance d’une copropriété est une assurance collective, mais chaque copropriétaire a la possibilité de souscrire un contrat personnalisé qui correspondra à ses besoins propres et exclura des clauses inutiles. Regarder de près les contrats de maintenance et d’entretien (bâtiment, extérieurs, escaliers, ascenseurs, alarmes, digicodes…) peut aussi permettre des économies, car des prestations non nécessaires peuvent s’y glisser et augmenter la facture. Comparer les offres auprès de différents prestataires est donc essentiel pour éviter les contrats surévalués. D’autres petits moyens pertinents peuvent impacter les charges de copropriété : faire participer, en passant par le conseil syndical, les copropriétaires bricoleurs ou jardiniers pour de menus travaux (peinture, désherbage, petite réparation…) ; installer un système de détection de présence pour l’éclairage collectif (parking, cage d’escalier, espaces verts) ; définir un contrat de syndic court (une année renouvelable au lieu de trois) pour encourager l’engagement du syndic et faciliter le changement ; faire jouer la concurrence pour les gros travaux (toiture, façade…) afin de proposer d’autres devis que celui proposé par le syndic ; surveiller la tarification des assemblées générales, etc.