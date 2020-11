Déconfinement : un samedi chargé pour les salons de coiffure

Les réservations pour le 28 novembre, date de réouverture des commerces «non essentiels», ont explosé depuis l'allocution d'Emmanuel Macron.

«Ça va couper, ce week-end». Dès le lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, l'agenda des salons de coiffure s'est rempli en un temps record, notamment pour leur date de réouverture. «La journée de samedi va être chargée en rendez-vous pour les coiffeurs, qui ont reçu un très grand nombre de réservations, et cela partout en France», abonde Christophe Doré, président de l'Union nationale des entreprises de coiffure (Unec).

Laurent Melin, gérant des enseignes Exception Coiffure, salons situés dans le département de la Corrèze, n'y a pas coupé : «Dès mercredi matin, nous avons rouvert la plateforme de réservations de nos salons. En une matinée, elle a été complètement prise d'assaut», raconte le coiffeur. «À côté de ça, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Le temps qu'on propose un créneau au client au bout du fil, un autre l'avait déjà réservé sur le site». Il n'a plus un seul créneau de disponible pour le samedi 28 novembre.

Même constat à Paris, où les salons de coiffure enchaînent les prises de rendez-vous. Un rythme qui pour certains a commencé avant même la confirmation de la date de réouverture des commerces «non essentiels». Le salon de coiffure Valessio, dans le XVIIe arrondissement, a fait le pari de rouvrir ses réservations au public dès le lundi 23, la veille de l'allocution présidentielle : «nous avons pris le risque de proposer des créneaux aux clients à partir de lundi pour le samedi 28 novembre, sans savoir ce qu'Emmanuel Macron allait annoncer», confie Angelina, manager du salon.

Depuis, chez Valessio, comme chez Exception Coiffure, le téléphone sonne toute la journée. «On est complet pour samedi, journée qui va certainement ressembler à celle de la veille du reconfinement .» Quid du reste de la semaine ? «Nous ne sommes pas encore complets les autres jours, mais le nombre de réservations explose par rapport à d'habitude. Lundi, on sera quatre collaborateurs au salon, contre trois en temps normal, pour soutenir la demande», souligne Angelina. «Par rapport à l'année dernière, le nombre de réservations sur la période fin novembre-début décembre est multiplié par quatre», détaille Laurent Melin, le coiffeur corrézien.

La jauge d'occupation, un réel handicap pour le secteur

Si les coiffeurs accueillent leur réouverture comme une bouffée d'air frais, reste que leurs salons font face à un handicap de taille : la jauge d'occupation désormais fixée à 8m2 par client. «C'est un vrai problème car la surface de notre salon n'est pas grande. Avec cette restriction, on ne peut prendre qu'un client sur deux», explique Angelina. Même chose chez Exception Coiffure, dont le gérant trouve la mesure incohérente au regard des activités du secteur: «sacraliser 8m2 pour une cliente assise sur un fauteuil qui attend sa couleur et qui par conséquent ne circule pas dans le salon, c'est ridicule,» pointe Laurent Melin. Une spécificité que le président de l'Unec souhaite voir prise en compte dans le protocole sanitaire imposé aux coiffeurs: «j'ai demandé au gouvernement d'accorder une tolérance aux salons pour les clients qui patientent. J'attends une réponse d'ici ce soir, mais les choses vont dans le bon sens», explique Christophe Doré, optimiste.

Autre inquiétude pour le secteur : le fait que le pays ne soit que partiellement déconfiné. «Le mois de décembre représente le plus gros mois de l'année, car il y a les fêtes», explique Christophe Doré. Pour Noël et le jour de l'An, les salons sont souvent pleins à craquer car «avant de se réunir en famille, puis entre amis, les Français veulent se faire beau.» Or les boîtes et bars restant fermés, et les réunions de famille étant limitées, «ils seront moins enclins à passer chez le coiffeur avant les festivités». «Par ailleurs, il faudra une attestation pour aller chez son coiffeur , contrairement au 11 mai, date à laquelle on était complètement déconfiné. Ça peut être un frein supplémentaire», s'inquiète-t-il. Si samedi et toute la semaine suivante s'annoncent bénéfiques, la suite reste très incertaine.