Déclaration impôts 2023 papier : les imprimés dont vous avez besoin

Pour toutes vos charges déductibles, vous devez joindre une ou plusieurs déclarations complémentaires. (© DR)

La déclaration d'ensemble des revenus n°2042 ne permet pas de déclarer tous vos revenus imposables. Toutes vos charges déductibles et toutes vos réductions d'impôt. Le cas échéant, vous devez lui joindre une ou plusieurs déclarations complémentaires.

La déclaration d'ensemble n°2042

La déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 permet de vous identifier, de préciser votre situation de famille et les personnes à votre charge, et de déclarer vos principaux revenus imposables (salaires, pensions de retraite, revenus de placements financiers...) et vos principales charges déductibles (pensions alimentaires, épargne retraite, réduction d’impôt pour dons...).

Si le fisc vous connaît, il vous envoie chaque année en avril – ou il met à disposition dans votre espace personnel sur le site des impôts – une déclaration n° 2042 préidentifiée et préremplie,à contrôler, corriger et / ou compléter, avant de la renvoyer dans les délais légaux. Le cas échéant, il vous envoie une déclaration n° 2042 K-AUTO si vous êtes éligible à la déclaration tacite (voir page 47).

L'info en plus : Si vous remplissez votre première déclaration de revenus personnelle cette année, vous devez vous procurer une déclaration n°2042 vierge auprès de votre centre des finances publiques ou sur le site des impôts.

Si vous avez entre 20 et 25 ans et étiez rattaché au foyer de vos parents en 2022, vous recevrez en principe un courrier du fisc début 2023 avec vos identifiants fiscaux, afin de pouvoir remplir votre première déclaration par Internet.

