Déclaration impôts 2023 : les nouveautés à connaître

Des nouvelles mesures pour vos impôts 2023. (© Freepix)

Le service de déclaration en ligne de vos revenus 2022 sur impots.gouv.fr ouvre le 13 avril. Les nouveautés à intégrer pour remplir, sans trop de soucis, vos obligations fiscales.

Décote et abattement majorés

La décote d’impôt accordée aux foyers faiblement imposés et l’abattement imputable sur les revenus des personnes âgées ou invalides de condition modeste sont revalorisés de 5,4 %. Cela va permettre aux contribuables concernés de payer moins d’impôts cette année et à certains de devenir non imposables.

Par ailleurs, certains foyersqui n’étaient pas éligibles à ces avantages jusqu’à présent vont le devenir car les conditions à remplir pour y avoir droit sont aussi majorées de 5,4 %.

Extension de la demi-part des veufs

La demi-part supplémentaire de quotient familial accordée aux veuves ou veufs d’anciens combattants est étendue à davantage de contribuables. Cette année, les veuves ou veufs de plus de 74 ans y ont droit non seulement si leur conjoint en bénéficiait de son vivant, mais aussi s’il était titulaire de la carte du combattant au moment de son décès.

Jusqu’en 2022, cette extension profitait uniquement aux veuves ou veufs d’un conjoint décédé avant 74 ans qui percevait la retraite du combattant de son vivant.

Bonus en hausse pour la gardes de jeunes enfants

Les frais payés par les parents en 2022 pour faire garder leurs enfants de moins de six ans hors de chez eux ouvrent droit cette année à un crédit d’impôt majoré de 50 %. Il atteindra au maximum 1.750 euros par enfant (la moitié