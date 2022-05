Déclaration impôt 2022 : trois petites réductions qu’on oublie souvent

Tous les cases sur la déclaration préremplie ne sont pas cochées. (© Monica Ly)

Frais des bénévoles d’association, études des enfants, cotisations syndicales : on oublie parfois que ces frais donnent droit, sous certaines conditions, à des réductions d'impôt. Et pour cause : aucune des cases n'est préremplie dans votre déclaration de revenus. Comment faire le plein de ces petites réductions d'impôt.

Vous avez reçu votre déclaration 2022 des revenus 2021 préremplie sur de nombreux points, mais elle n'est pas nécessairement complète. En particulier, dans la partie concernant les réductions et crédits d’impôts, peu de cases sont préremplies.

En effet, l'administration fiscale ne connaît pas tous les frais engagés ou les dons que vous avez pu effectuer l'année dernière. Or si vous ne remplissez pas ces cases, vous n'aurez droit à aucune réduction. Voici la marche à suivre pour déclarer des réductions ou crédits d’impôt parfois oubliés.

L’abandon de remboursement de frais à une association

Les dons aux associations sont une réduction d'impôt bien connue des Français. Les associations fournissent un reçu fiscal aux contribuables. Ceux-ci doivent ensuite additionner l'ensemble de leurs dons et remplir les cases 7UD ou 7UF . Une nouvelle case est apparue dans la déclaration 2022 : la case 7UJ qui permet une réduction d’impôt de 75% (66% habituellement) dans la limite de 554 euros versés à une association religieuse du 2 juin au 31 décembre 2021.

Plus méconnu, l’abandon de remboursement de frais pour les bénévoles d'association. On compte en France pas moins de 2,5 millions de bénévoles d’association, selon France Bénévolat. Or, une association ne rembourse