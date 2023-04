Déclaration des revenus : Certains contribuables devraient payer moins d'impôts cette année

De nombreux contribuables pourraient payer moins d’impôts lors de cette campagne de déclaration des revenus 2022 (illustration). (Pixabay / Jarmoluk)

Avec l'inflation, le barème 2023 de l'impôt sur le revenu a été rehaussé de 5,4 %. De nombreux contribuables qui n'ont pas connu une hausse de leurs revenus équivalente en 2022 vont donc avoir moins d'impôts à payer. D'autres foyers vont quant à eux passer en deçà du seuil de non-imposition.

De nombreux foyers fiscaux pourraient payer moins d’impôts lors de la campagne de déclaration des revenus de 2022 qui s’est ouverte ce jeudi 13 avril, explique Le Parisien . En effet, avec l’inflation, il a été décidé de rehausser de 5,4 % le barème de l’impôt sur le revenu. « C’est une hausse d’impôts évitée de plus de 6 milliards d’euros » , a mis en avant Gabriel Attal, le ministre de l’Action et des Comptes publics.

Un barème avantageux

Concrètement, tous les Français qui n’ont pas eu une hausse de revenus équivalente au niveau d’inflation vont profiter d’une baisse d’impôts. C'est aussi le cas pour les contribuables qui n'ont vu leurs revenus augmenter qu'au 1er janvier 2023.

Par exemple, un célibataire qui gagnait 1 800 € net par mois avait eu à payer 683 euros d’impôt sur le revenu l’année dernière. Cette année, si son salaire n’a augmenté que de 2 % en 2022, il n’aura à payer que 614 euros. Une baisse d’impôt qui peut par ailleurs être accentuée pour certains salariés qui ont reçu la prime « Macron » de partage de la valeur au lieu d’une augmentation salariale, précise Le Parisien .

Plus de foyers exclus de l'imposition ?

De plus, avec ce barème rehaussé, le seuil de non-imposition est également remonté à 10 777 euros de revenus imposables (pour une part), ce qui pourrait exclure de nombreux foyers fiscaux de l’impôt. Un couple avec deux enfants n’aura ainsi pas à payer d’impôts cette année jusqu’à 41 335 euros de revenus, contre 39 240 euros l’année dernière. « Tous les ans, nous avons un peu moins d’un million de contribuables qui deviennent non imposables et autant qui deviennent imposables » a toutefois estimé Bercy.

D’autres mesures pourraient enfin faire aussi baisser la note pour les contribuables, comme le relèvement du plafond du crédit d’impôt pour la garde d’enfants de moins de 6 ans et la hausse du plafond d’exonération des heures supplémentaires. Pour l’heure, les Finances publiques ignorent combien de contribuables vont pouvoir profiter de ce nouveau barème.