Déclaration d’impôts 2025 : vérifiez bien cette minuscule case de la page 3, un piège s’y cache

Shutterstock

Avant de valider votre déclaration d'impôts sur les revenus 2024, vérifiez bien cette petite case à cocher ou décocher selon votre situation.

Dans quelques jours, il sera possible d'accéder à sa déclaration d'impôts en ligne. Les revenus de l'année 2024 seront à déclarer, soit en ligne sur le site impots.gouv.fr, soit via la version papier.

Depuis quelque temps, les déclarations d'impôts sont généralement préremplies . Mais il convient néanmoins de rester vigilant et de bien vérifier chaque case du document. D'ailleurs, l'une d'entre elles est source d'erreur. Découvrez laquelle.

C'est bientôt le moment de déclarer ses impôts

Comme chaque année en avril, le service de déclaration en ligne de ses revenus va être ouvert aux contribuables français. Pour déclarer ses impôts, il est nécessaire de le faire dans les temps impartis afin d ‘éviter une majoration . Les Français utilisent de plus en plus le site impots.gouv pour effectuer cette démarche. En déclarant ses impôts en ligne, on gagne souvent du temps par rapport au dépôt d'une version papier.

Néanmoins, même lorsque l'on utilise la version informatique pour faire sa déclaration d'impôts, il convient de rester vigilant. En effet, bien que les formulaires soient habituellement préremplis, il y a une case qu'il faut bien vérifier avant de valider sa déclaration. En effet, en oubliant de la cocher, on prend le risque de voir son imposition augmenter injustement.

Vérifiez bien cette case de votre déclaration d'impôts

Selon nos confrères du site Maisons & Travaux , la page 3 du formulaire est à vérifier scrupuleusement avant de valider sa déclaration d'impôts. Bien que, depuis quelques années, le fisc accorde un « droit à l'erreur » aux contribuables, il est préférable d'éviter de se tromper en remplissant ce document officiel. Pour rappel, la première page de la déclaration concerne l'état civil et les informations de base concernant le contribuable. La deuxième concerne la situation fiscale du foyer, intégrant toutes les personnes y étant rattachées. La troisième page se concentre sur les rentrées d'argent. Enfin, la dernière page est liée aux revenus fonciers et aux crédits d'impôts.

La case qu'il ne faut surtout pas oublier de cocher est située à la toute fin de la page 3. Il s'agit de la case 2OP, qui concerne le choix entre le barème progressif de l'impôt sur le revenu et la flat tax. Cette dernière est également connue sous le nom de prélèvement forfaitaire unique pour les revenus de capitaux mobiliers et gains de cession de valeurs mobilières. Cette taxe est fixée à 12,8 % d'impôts, et il faut bien prendre en compte sa situation avant de choisir de la décocher. Ainsi, les personnes non imposables ou à faibles revenus ont tout intérêt à la cocher. Au contraire, les contribuables aux revenus plus importants sont invités à la décocher.

D'autres éléments à vérifier avant d'envoyer sa déclaration d'impôts

Outre cette case bien spécifique, il existe d'autres informations à vérifier scrupuleusement lorsque l'on effectue sa déclaration d'impôts. Sont concernés notamment les parents d'enfants ne vivant plus au domicile familial . Ces contribuables doivent se méfier de la rubrique D1 , concernant le rattachement fiscal d'enfants majeurs ou mariés. Le fisc demande ainsi d'indiquer l'adresse de son enfant si elle est différente de la sienne, afin de ne pas être imposé à la taxe d'habitation. En effet, si cette partie n'est pas complétée, l'adresse de l'enfant pourrait être considérée comme une résidence secondaire et exposer les parents au paiement d'une taxe indue.

N'oubliez pas non plus de remplir la page 4, relative aux crédits d'impôts . Si vous avez fait des dons à des associations ou effectué des paiements via des chèques emploi service (CESU), vous pourriez avoir droit à un remboursement de la part du fisc. Une bonne raison pour ne pas négliger de vérifier scrupuleusement ces informations avant de valider son formulaire.