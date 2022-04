Déclaration 2022 de revenus : qui doit opter pour la déduction de vos frais réels

L’option pour les frais réels vous oblige à réintégrer dans vos rémunérations imposables les allocations pour frais d’emploi reçues de votre employeur. Au contraire, lorsque vous n’optez pas, ces allocations ne sont pas imposables, sauf exceptions. Ce que vous devez savoir pour ne pas payer un euro d’impôt de trop.

Par défaut, le fisc applique une déduction forfaitaire de 10 % sur vos salaires pour en déterminer le montant imposable. Mais vous pouvez renoncer à ce forfait et opter pour la déduction de vos frais d’emploi réels. L’option pour les frais réel est personnelle (elle ne concerne pas les autres salariés de votre foyer), globale (elle s’applique à tous vos salaires, même si vous avez plusieurs emplois) et annuelle (elle résulte de l’inscription des frais à déduire dans votre déclaration de revenus). Elle vous permet de déduire tous les frais en lien avec votre emploi (frais de déplacement, de restauration, de double résidence, de formation, etc.). A priori, elle est intéressante chaque fois que vos frais réels dépassent le forfait de 10 %. Mais faites vos comptes avant de vous décider, car l’option pour les frais réels vous oblige à réintégrer dans vos rémunérations imposables les allocations pour frais d’emploi reçues de votre employeur. Au contraire, lorsque vous n’optez pas, ces allocations ne sont pas imposables, sauf exceptions.

Frais de trajet domicile-lieu de travail : respectez les règles pour votre déclaration impôts 2022

L’option pour les frais réels est souvent choisie par les salariés qui se rendent au travail avec leur véhicule et qui sont contraints à des dépenses importantes (de carburant, d’entretien, d’assurance…). Ces dernières sont déductibles sans limite lorsque la