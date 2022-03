Déclaration 2022 de revenus : comment déduire vos frais de télétravail

Début de la campagne de déclaration 2022 des revenus 2021 dans quelques jours (© Monica LY)

Si votre employeur ne vous a pas versé une allocation spécifique en 2021, vous êtes obligé de déclarer vos frais au réel pour déduire vos dépenses de télétravail. Si votre entreprise vous verse une allocation, c'est plus compliqué. Vous saurez tout en lisant cet article !

Le Covid-19 a bouleversé les habitudes des salariés. Fortement encouragé pendant la crise sanitaire, le télétravail se poursuit à raison de plusieurs journées par semaine dans certaines entreprises. Ce changement a des répercussions sur les ménages qui sont amenés à supporter des frais supplémentaires.

Comment intégrer cette nouvelle réalité dans votre déclaration 2022 de vos revenus 2021, selon que votre employeur vous verse ou non une allocation forfaitaire ?

Votre employeur ne vous verse pas d’allocation forfaitaire

Dans cette situation c’est assez simple. A défaut d’option pour les frais réels, le fisc applique automatiquement un abattement de 10% plafonné à 12 829 euros sur les revenus 2021.

Seule l’option pour les frais réels vous permet de déduire les frais que vous avez engagé au titre du télétravail. Le Bofip (bulletin officiel des finances publiques) répertorie les frais de télétravail déductibles en cas d’option pour les frais réels (BOI-RSA-BASE-30-50-30-40). Il s’agit des frais de téléphone portable, des frais de communication (abonnement, souscription à une offre Internet,…), des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, des frais liés à l’utilisation d’un local privé, des frais de fournitures et d’imprimés (encre, papier), des dépenses d’acquisition de mobilier et de matériel informatique.

En outre, il est