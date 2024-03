Decathlon reste l’enseigne préférée des Français, Ikea et la Fnac décrochent

L’enseigne de sport, connue pour ses petits prix, caracole cette année encore en tête des enseignes plébiscitées par les consommateurs, selon un classement réalisé par le cabinet OC&C en exclusivité pour LSA.

Toutes les planètes sont alignées par Decathlon . Le leader du marché du sport en France, qui a enregistré un chiffre d'affaires en progression de 12 %, à 15,4 milliards d'euros en 2022, serait aussi l’enseigne préférée des Français, à en croire un classement réalisé par le cabinet OC&C en exclusivité pour LSA . Pour rappel, l’enseigne phare de la galaxie Mulliez avait déjà été sacrée du même titre l’an passé. Le spécialiste nordiste est d’ailleurs un habitué du palmarès, puisqu’il figure dans le top 3 depuis maintenant cinq ans. Decathlon a su tirer son épingle du jeu grâce à son modèle économiste robuste, fondé sur une offre foisonnante et des prix bas toute l’année. Forte de son succès, l’enseigne vient de dévoiler une nouvelle stratégie - nouveau logo, rationalisation de son portefeuille de marques - visant désormais à favoriser son rayonnement mondial.

Bond de Grand Frais et Leroy Merlin

D’autres enseignes ont su conquérir les Français en cette année d’inflation. Parmi les bonds du classement, on peut noter celui de Grand Frais, en troisième position, qui gagne trois places par rapport à l’an passé. L’enseigne de grande distribution, plus rentable que la moyenne de la grande distribution, compte plus de 300 points de vente partout en France et s’apprête à ouvrir son premier magasin à Paris . Grand Frais doit sa renommée à ses grands étals de produits frais, de légumes de saison, mais aussi de fruits exotiques, souvent disposés sous des brumisateurs qui donnent cette impression de fraîcheur absolue. Toujours dans la distribution alimentaire, Picard , l’enseigne phare de surgelés, occupe toujours la deuxième place du podium.

Parmi les surprises du podium, on observe le retour en grâce d'Yves Rocher, qui a pourtant enregistré une chute de ses ventes en 2023 , et de Leroy Merlin, qui gagne quatre places par rapport à l’an passé. Contre toute attente, le géant de l’ameublement Ikea a été boudé par les consommateurs, en dépit de ses prix doux et de ses volumes de vente en hausse. Les enseignes de culture et de loisirs la Fnac et Cultura ont elles aussi dégringolé, fragilisées, à en croire LSA, par leur tarification trop élevée en ces temps d’inflation.