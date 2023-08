De retour de vacances, cette propriétaire tombe nez à nez avec un squatteur

De retour de vacances, la propriétaire est tombée sur un squatteur à l'intérieur de sa maison. (Illustration) (Pixabay / Sephelonor)

Un homme de 24 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse (Haute-Garonne), vendredi 25 août 2023. Le prévenu a été reconnu coupable d'avoir squatté une maison située à Tournefeuille. La propriétaire du logement avait eu la surprise de tomber nez à nez avec le squatteur à son retour de vacances.

Une forte odeur de parfum et des chaussures qu'elle n'avait jamais vues. Voilà ce qui a sauté aux yeux et aux narines d'une habitante de Tournefeuille (Haute-Garonne) lorsqu'elle est rentrée chez elle après ses vacances, mardi 22 août 2023. Et pour cause : un inconnu de 24 ans se trouvait à l'intérieur de sa maison, rapporte La Dépêche du Midi . Interpellé, ce dernier a été condamné trois jours plus tard par le tribunal correctionnel de Toulouse.

Elle appelle la police

Une fois chez elle, la propriétaire avait rapidement constaté qu'un volet avait été fracturé. Pensant aussitôt à un cambriolage, elle avait été surprise de voir que rien ne manquait. C'est alors que le squatteur, visiblement inoffensif, était apparu dans son dos. « Je voulais me reposer et je n'avais nulle part où aller » , lui aurait lancé le jeune homme.

Le squatteur a assuré que la maison était vide lorsqu'il avait décidé de s'y installer pour trouver le sommeil. Peu convaincue, la propriétaire des lieux a aussitôt appelé la police. Redoublant d'excuses, l'intrus de 24 ans a calmement attendu l'arrivée des forces de l'ordre, qui ont pu l'interpeller sans heurt.

« J'étais fatigué »

« Dans vos affaires, on retrouve un médaillon dérobé à la victime mais vous n'avez pas fouillé la maison, rien n'est dégradé » , aurait lancé la présidente du tribunal au prévenu. « Je ne suis resté que quatre jours, j'étais fatigué, je voulais me reposer et je n'avais nulle part où aller » , aurait répondu ce dernier. Insistant sur le fait que « personne n'a envie de rentrer chez soi et de retrouver son logement squatté » , la procureure de la République a requis une peine de six mois de prison avec maintien en détention.

L'avocat de la défense a rappelé pour sa part que le jeune homme n'avait « pas cherché à fuir » , puis qu'il avait « attendu l'arrivée de la police » et « reconnu les faits » . Déjà condamné une fois par le passé, le prévenu a finalement écopé de trois mois de prison avec maintien en détention.