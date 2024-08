De nouvelles règles pour les SCPI-iStock-elxeneize.jpg

Diversifier les investissements

L’ordonnance de modernisation du régime des fonds d’investissement alternatifs, publiée le 4 juillet au Journal officiel, contient de nombreuses règles visant à moderniser l’investissement dans les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Les dispositions de l’article 8 permettent notamment aux SCPI de « procéder à l’acquisition directe ou indirecte, l’installation, la location ou l’exploitation de tout procédé de production d’énergies renouvelables, y compris la revente de l’électricité produite ». Les SCPI pourront donc désormais investir dans des panneaux photovoltaïques ou encore des éoliennes et tirer profit de la revente de la production énergétique. En diversifiant leurs investissements, les SCPI se préservent ainsi partiellement des fluctuations du marché immobilier tout en contribuant à la transition énergétique.

Plus de transparence pour les investisseurs

L’article 11 prévoit quant à lui une amélioration de la fréquence et de la qualité de l’information relayée aux investisseurs. Les SCPI seront désormais tenues de faire une évaluation semestrielle de leurs actifs pour que la valeur de leurs parts reflète au mieux la réalité du marché. Cette mesure permet aux SCPI de valoriser de manière plus réaliste leurs parts et aux investisseurs de bénéficier d’informations plus précises sur la valeur de leurs placements à un moment « T ». Cette augmentation de la fréquence des évaluations permet également aux investisseurs de mieux saisir les risques associés à leurs placements et de comprendre la fluctuation des valeurs de leurs parts. À noter : Plusieurs baisses significatives du prix des parts ont impacté le marché des SCPI ces derniers mois, soulevant parfois des inquiétudes des investisseurs quant à leurs performances.

Des investissements plus accessibles

L’article 12 de l’ordonnance supprime quant à lui le montant nominal minimal de 150 euros par part. Jusqu’ici, le prix de souscription devait être au-dessus ou égal à 180 euros – incluant un montant nominal minimum de 150 euros (la différence se justifie par les frais connexes). Si l’investissement dans les SCPI était déjà attractif pour les petits investisseurs, en partie grâce à son ticket d’entrée à faible coût, cette mesure leur permet d’aller encore plus loin en proposant des parts à des prix encore plus faibles. À terme, elle devrait permettre de stimuler les investissements des épargnants aux moyens les plus modestes.