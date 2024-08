De nombreux agents immobiliers font faillite-iStock-lerbank

Un marché immobilier impacté par des facteurs multiples

Les causes de la sinistrose de l’immobilier sont diverses, et s’aggravent en se conjuguant...Bien sûr, les taux moyens d’intérêt jouent un rôle majeur. Après avoir atteint des chiffres particulièrement bas en 2021, ils n’ont cessé d’augmenter passant de 1 % à 4 % (hors frais, assurance et garanties) début 2024. Mais ce phénomène n’est pas le seul à gripper le marché... Citons aussi, entre autres, le secteur de la construction en berne, le pouvoir d’achat des ménages qui diminue, ou encore la frilosité des banques qui accordent de moins en moins de crédits.

Des conséquences en chaîne

La première conséquence du cocktail détonant décrit précédemment, est évidemment une baisse des transactions. Leur nombre a reculé, depuis 2020, d’un peu plus de 20%. D’après les projections des professionnels, il devrait ainsi se situer, en fin d’année aux alentours de 860 000 transactions (contre 1 115 000 en 2022). Au printemps 2024, le recul des ventes s’établissait à - 32 % en deux ans. En toute logique, ce phénomène a entraîné des réactions en chaîne : Une diminution des prix, qui se traduit, notamment dans l’ancien, par une baisse moyenne de 1,8 % observée au 3e trimestre 2024 (avec - 1,6 % pour les maisons et - 2 % pour les appartements), Moins de crédits, Les professionnels de l’immobilier paient tout cela cash ! Selon la Fédération Nationale des Agents Immobiliers (FNAIM), 1 120 entreprises immobilière exerçant avec, soit un code d’activité agence immobilières, soit un code activité administrateurs de biens) ont fermé définitivement leurs portes ces douze derniers mois. Cela représente une hausse des faillites de 112% sur un an et quatre fois plus sur trois ans ! Et l’organisme professionnel précise que le pic ne serait pas encore atteint... il anticipe 1 400 liquidations d’entreprises cette année, un chiffre qui serait supérieur au raz de marée provoqué par la crise des subprimes de 2008, qui avait entraîné 1 385 faillites d’agences en un an. Les agents commerciaux aussi, paient leur tribut : leur nombre à diminué de 15 % en un an. Alors que ce statut avait explosé après l’embellie post Covid, ces travailleurs indépendants connaissent, eux aussi, une période sombre. Beaucoup d’entre eux entament une reconversion professionnelle, tandis que le nombre de nouveaux venus chute également, ainsi qu’en témoigne, d’ailleurs, le nombre d’attestations de cartes professionnelles délivrées par la Chambre de commerce et d’industrie.