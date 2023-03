De gare abandonnée à hôtel de luxe: une transformation spectaculaire

Une gare fantôme espagnole a été abandonnée pendant 50 ans avant d’être métamorphosée en un somptueux palace 5 étoiles.

Comment une gare fantôme peut-elle devenir un hôtel 5 étoiles? C’est la fabuleuse histoire de la gare de Canfranc, située dans la région de l’Aragon, en Espagne, à quelques kilomètres de la frontière française, déclarée Bien d’Intérêt Culturel en 2002. Elle a été abandonnée pendant 50 ans. On la surnommait même le Titanic des Pyrénées. Quand on voit la splendeur des lieux aujourd’hui, avec les 104 chambres toutes équipées et à la décoration soignée, le spa, la piscine intérieure de 200 m², la bibliothèque avec son bar à cocktails, les deux restaurants gastronomiques, on a dû mal à s’imaginer une gare défraîchie.

Il s’agit de la deuxième plus grande gare d’Europe, qui reliait Saragosse en Espagne à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques (64). Elle comprend 18 voies et 240 mètres de long (semblable à la gare Saint-Lazare à Paris) ainsi que 365 fenêtres. Les ouvriers ont dû creuser la montagne pour ce projet fou qui traverse les Pyrénées, selon France Culture . La gare de Canfranc a vu le jour à 1200 mètres d’altitude grâce à l’architecte espagnol Fernando Ramirez de Dampierre. Il s’est passé 75 ans entre la naissance du projet et son inauguration par le roi d’Espagne, Alphonse XIII, en 1920. Dès ses débuts, la gare connaît une fréquentation en deçà de celle attendue. La voiture connaît un franc succès et la gare est délaissée. Il faut une journée entière pour rejoindre Pau, à 187 kilomètres seulement de Saragosse.

Un style Art déco conservé

La gare connaît ensuite plusieurs mésaventures: un incendie se déclare en 1931 puis, la guerre civile espagnole entraîne la suspension du trafic entre les deux pays, les franquistes s’étant emparés de la gare. Franco redoute l’arrivée de républicains venus de France. La circulation reprend en 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale. Des Juifs et des résistants fuient la France occupée par cette gare. Des œuvres d’art transitent aussi par les lieux. Désertée après la guerre, l’accident d’un train de marchandises qui transportait du maïs a signé le coup de grâce de la gare. Un train a en effet déraillé, détruisant un pont qui ne pas reconstruit par la suite. La ligne est désormais suspendue, l’arrêt de mort de la gare de Canfranc est signé.

S’ensuivent de longues années d’abandon. Le groupe hôtelier Barceló , deuxième groupe hôtelier du pays, a obtenu un bail de 69 ans afin d’empêcher le Titanic de sombrer, explique La Dépêche du Midi . Sans faire table rase du passé pour autant. Le style Art Déco est conservé pour le mobilier. La belle endormie était en effet un chef-d’œuvre de ce style toujours apprécié en format XXL avec ses 241 mètres de long et ses 75 portes d’affilées. L’ancien hall de la gare a conservé sa fonction d’origine puisqu’il est devenu la réception de l’hôtel. « Barceló Hotel Group récupère cette icône située dans les Pyrénées aragonaises grâce à un projet de réhabilitation dans lequel l’ADN a été respecté, transformant l’emblème historique en une icône du XXIe siècle », se réjouit le groupe sur son site. Le bien restera la propriété du gouvernement d’Aragon, qui a racheté la gare de Canfranc en 2013. Comptez 149 € par nuit minimum. Un prix plutôt accessible pour un aussi luxueux palace. Le tarif des suites peut toutefois grimper jusqu’à presque 600 euros la nuitée.