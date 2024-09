David Guetta décroche le record du m² de Miami en vendant son appartement

L’artiste s’est séparé de son luxueux appartement du 37e étage d’une tour de Miami pour 16 millions de dollars. Découvrez son prix au m² et le montant de la plus-value du vendeur.

Les records, le DJ et producteur français David Guetta y est habitué lorsqu’il s’agit de comptabiliser ses ventes de disques qui dépassent les 10 millions d’unités. Mais l’auteur de I’m Good se débrouille aussi très bien lorsqu’il s’agit de vendre de l’immobilier. En 2018, l’artiste s’était offert au prix fort de l’époque, un appartement de 230 m² dans une luxueuse tour de Miami pour 9,5 millions de dollars (8,6 millions d’euros). À peine 6 ans plus tard, ce nid d’aigle situé au 37e étage de la tour The Setai Hotel and Residences de Miami Beach, est parti pour 16 millions de dollars (14,5 millions d’euros). Une belle plus-value de 6,5 millions de dollars, un peu plus d’un million par an.

Au passage, cette vente «off-market» (sans publicité par approche directe) dévoilée par le New York Post permet d’établir un nouveau record de prix pour le comté de Miami-Dade, incluant la ville. Le tarif de ce logement de 3 chambres dépasse en effet les 62.000 €/m². Racheté à l’homme d’affaires Richard LeFrak, cet appartement de bord de mer bénéficie de vues incroyables sur la ville comme sur l’océan et d’un balcon filant sans oublier des brise-soleil motorisés, bien utile dans ce secteur très ensoleillé. Comme il se doit avec un ancien propriétaire aussi attaché au son, le logement bénéficie d’un système de sonorisation sans fil haut de gamme dans toutes les pièces.

Jeff Bezos pour voisin

Pour ceux qui s’intéresseraient à cette résidence, elle compte en tout 40 niveaux dont 22 consacrés à des appartements avec bon nombre de duplex, de triplex et des unités allant de 75 à 280 m². On y trouve évidemment des services haut de gamme: trois piscines, plage aménagée, jardins, restaurant, centre de fitness, voiturier et gardiennage assurés 24h/24. On peut actuellement y acheter des appartements affichés entre 2,1 et 14,9 millions de dollars ou alors en louer pour 16.000 à 84.000 dollars par mois. Pas de souci à se faire pour David Guetta qui devrait garder un point de chute à Miami. Et autrement plus luxueux que sa dernière adresse. Il se serait en effet porté acquéreur l’an dernier d’une vaste propriété de 1500m² sur une parcelle de 5000 m² dans l’îlot d’Indian Creek. Le bien en cours de construction était affiché à 69 millions de dollars (62,5 millions d’euros). Parmi ses voisins célèbres, David Guetta pourra compter sur Ivanka Trump , fille de Donald, ou encore Jeff Bezos qui a investi pas moins de 234 millions de dollars (212 millions d’euros environ) sur cette île répartis sur 3 propriétés.