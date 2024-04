Dans cette résidence, les pièces et rangements sont évolutifs et réversibles

Plan évolutif, parties communes augmentées, rangements optimisés jusque sous le plafond... une filiale de Vinci Immobilier a développé un concept d’habitat réversible bien dans l’air du temps.

Dans l’immobilier neuf, la flexibilité est une valeur en hausse. Plus que jamais, à un moment où chaque mètre carré de logement est devenu particulièrement cher, il faut en avoir pour son argent tout au long de sa période de propriété quelle que soit l’évolution de la structure familiale. C’est pourquoi les grands promoteurs et constructeurs se penchent sur des formes d’appartements à géométrie variable. Bouygues Immobilier avait présenté dès 2022 sa gamme de «lofts configurables» baptisés Loji avant que le tandem Arkea Flex ne dévoile tout récemment un modèle de résidence où les appartements peuvent se séparer ou fusionner.

C’est désormais au tour du promoteur Urbat, filiale du groupe Vinci Immobilier basée à Montpellier, de formaliser le lancement de son concept d‘habitat évolutif qui doit s’adapter à l’évolution des besoins des futurs propriétaires. Il faut reconnaître que la société a mené une réflexion assez poussée portant sur tous les ingrédients du logement. Tout part de la structure poteaux-poutres de ces nouvelles résidences. Ce mode constructif permet en effet de n’avoir des murs porteurs qu’en périphérie du logement, laissant un grand choix d’installation de séparations et cloisons.

«Cuisine de chef»

Dès le T2, la formule «flexi-plans» permet d’envisager diverses configurations, notamment sur les plus grandes surfaces. Il est ainsi possible, au sein du même appartement et sans surcoût, d’opter pour une cuisine classique ou une version «cuisine de chef» , plus centrale et plus étendue. Côté chambres, il est très facile de changer les pièces qui accompagnent la suite parentale: bureau/chambre d’ami, ou vaste chambre d’enfant avec espace de jeu se transformant aisément en deux chambres séparées par une cloison coulissante. Même évolutivité pour les rangements ou un espace de 2m3 peut accueillir au choix une buanderie tout équipée ou un espace de travail.

« Toutes ces évolutions visent à une intensification de l’usage, souligne le président d’Urbat, Jean-Christophe Laurent. Nous nous intéressons aux m3, car les m² ne sont pas des espaces à vivre.» Cette logique se retrouve d’ailleurs dans un équipement optionnel de rangements sur rails qui se logent au plafond (voir diaporama) . La réflexion se poursuit, sur l’espace extérieur, qui doit représenter au moins 15% de la surface intérieure et profiter d’une profondeur minimale de 2 mètres. Là aussi cet espace se présente en différentes versions pour avec ou sans rangements extérieurs. Par ailleurs, les logements promettent d’être largement bi-orientés même si ce ne sera pas le cas pour 100% des appartements selon leur position dans la résidence.

Côté impact sur les prix, le promoteur se contente de souligner que dans une période où le financement reste très délicat, il ne peut que rester «dans les prix du marché» ... Ce nouveau concept commencera à voir le jour dès cette année et l’an prochain au travers de la livraison de 8 résidences (3 à Lyon, Marseille, Avignon, Nîmes , Pau, Toulouse). La première d’entre elles sera commercialisée dès la fin du mois à Idron (Pyrénées-Atlantiques). Un certain nombre de ces évolutions ont été intégrées a posteriori de l’obtention des permis de construire de ces opérations, décrochés avant le 1er janvier 2023 mais depuis, tous les autres projets intègrent ces innovations. Cela passe aussi, dans ces résidences par un local vélo «augmenté» où l’on peut stocker et réparer, vélo, vélo-cargo , trottinette ou poussette. Sans oublier des paliers bien pratiques dotés de rangements privatifs sécurisés pour 50% des appartements. Plus la peine de descendre à la cave pour récupérer son escabeau, son chariot de course ou ses bottes de pluie.