Dans cette grange, les chambres sont installées dans des box à chevaux

Avec le déconfinement, vous rêvez de (très) grands espaces? Pour les amateurs de western et de ranch, cette grange du Nebraska a été aménagée en loft. Kitsch et cher: 1,1 million d'euros.

Si vous êtes amateurs de chevaux et admirateur inconditionnel des granges américaines? Celle-ci est (peut-être) pour vous, à condition d'être millionnaire. Cette fantaisie architecturale est à découvrir dans le Nebraska, non loin d'Omaha, la ville de Warren Buffett (et c'est d'ailleurs une agence immobilière de son groupe, Berkshire Hathaway, qui la commercialise). Elle est en vente pour la coquette somme de 1,2 million de dollars, soit 1,1 million d'euros.

Construite en 2016, cette maison reprend la structure traditionnelle des granges en bois d'Amérique du Nord et a été détournée par ses propriétaires pour en faire un logement à thème. Les amateurs de parc d'attractions seront ravis. Espaces intérieurs immenses, baignoire sabot façon western, cuisine sur le thème de la ferme avec ses tabourets réalisés avec des selles de tracteurs... Et surtout les chambres installées dans des box à chevaux avec leurs portes coulissantes actionnées par des poignées composées de fers à cheval.

Possibilité de rajouter 20 ha de terrain

L'ensemble offre près de 400 m² habitables avec 4 chambres, énormément d'espace pour recevoir ses amis et une vaste cheminée pour affronter les hivers rudes. Sans oublier les espaces extérieurs aménagés et 20.000 m² de terrain. Et pour ceux qui s'y sentiraient à l'étroit, il est possible de rajouter 20 hectares de terrain supplémentaire pour laisser gambader ses chevaux.