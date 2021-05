Dans ces doubles maisons, les deux moitiés n'ont pas le même aspect

Dans le secteur allemand de la Ruhr, ces anciennes maisons de mineurs ont été séparées en deux habitations qui ont souvent connu des évolutions radicalement différentes.

À première vue, on pourrait croire à une retouche photo. Il n'en est rien: ces dizaines de maisons immortalisées par le photographe allemand Wolfgang Fröhling existent bel et bien. Installé dans le secteur minier de la Ruhr, à Bottrop, il a participé au projet Pixel (Pixelprojekt Ruhrgebiet) qui dépeint, depuis 2003, divers aspects de cette région, à travers des séries de photos. Celle-ci s'intéresse au devenir des anciens logements de fonction des mineurs qui avaient le droit de rester sur place à vie. Avec le déclin des activités minières, ces maisons, qui accueillaient plusieurs familles, ont été partiellement ou totalement vendues.

La plupart de ces habitations prennent l'apparence de maisons jumelées, Doppelhaushälfte en allemand, le nom de la série de photos de Wolfgang Fröhling où on peut découvrir d'autres visuels sur son propre site Internet. On y voit ces logements à la symétrie parfaite dont une moitié n'a parfois pas été rénovée contrairement à l'autre ou alors les deux moitiés ont connu des évolutions très différentes.

Des quartiers en mutation

Pour accentuer le côté étrange de ses clichés, le photographe précise qu'il se débrouille pour avoir toujours une lumière douce et un premier plan sans places de stationnement devant les maisons. «Cela fait seulement quelques années que les propriétaires sont redevenus vraiment fiers de leur maison et se sont lancés dans des travaux», souligne Wolfgang Fröhling . Les secteurs où étaient installées ces maisons ont peu évolué pendant longtemps, avant de devenir de plus en plus résidentiels. Les fermes, poulaillers et autres enclos pour les cochons ont progressivement disparu. Des couleurs vives ont fait leur apparition. Des fenêtres et des portes bien isolées ont peu à peu remplacé l'habillage métallique traditionnel.