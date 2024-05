Dans ce gratte-ciel Aston Martin, les logements reprennent les codes de l’automobile

Le constructeur automobile britannique Aston Martin vient de construire un gratte-ciel de 66 étages à l’allure d’un voilier, à Miami.

Les gratte-ciel vont-ils devenir l’apanage des constructeurs de voitures? Après Porsche qui a construit en 2017 la Porsche Design Tower , une tour de 66 étages, à Miami, où les bolides du constructeur automobile allemand accèdent par ascenseur au salon des propriétaires, puis Mercedes-Benz qui a donné vie à l’un des plus hauts gratte-ciel de Dubaï en janvier dernier, c’est au tour d’Aston Martin de se lancer dans l’architecture.

Le constructeur automobile britannique s’est associé au studio d’architecture argentin Bodas Mian Anger pour créer un gratte-ciel à l’allure d’un voilier sur le front de mer de Miami. Il s’agit du premier gratte-ciel résidentiel à porter le sceau d’Aston Martin. Sa forme incurvée telle la voile d’un bateau donne la sensation que l’édifice ondule. La voile, outre sa dimension symbolique, sert aussi à soutenir la structure contre le vent. Le bâtiment n’est pas sans rappeler les véhicules de la même marque, des poignées Aston Martin sur mesure ornent les portes des résidences. On retrouve aussi des languettes en cuir beige sur les portes. « Cette collaboration entre le monde de l’architecture et de l’automobile était une véritable alliance qui apporte une symphonie élevée de design et de détails à chaque aspect du bâtiment », explique Rodolfo Miani, de Bodas Mian Anger, sur le site d’Aston Martin . Pour les résidents fans d’Aston Martin, trois styles de décoration d’intérieure sur mesure ont été développés par Aston Martin Residences Miami.

Sept penthouses et un triplex penthouse

L’immeuble comprend un centre de remise en forme avec vue sur l’Océan Atlantique, une galerie d’art, deux salles de cinéma, plusieurs théâtres , un simulateur de golf virtuel, une salle de conférence, une salle de jeux pour enfants et un spa ainsi qu’un salon de beauté et un salon de coiffure. Une piscine à débordement se retrouve également au 55 e étage. Un service de majordome privé sera disponible 24h/24 et 7j/7. Le bâtiment comporte sept penthouses, tous dotés de piscines privées et de terrasses, mais aussi un triplex penthouse, sur trois étages, au sommet de la résidence. La quasi-totalité des copropriétés d’Aston Martin Residences Miami a été vendue avant la fin du projet, soit 99% des 391 copropriétés. Plus de 50 habitants sont déjà propriétaires d’une voiture Aston Martin et ont donc été attirés par un immeuble crée par le constructeur automobile. « Nous pensons que ce projet constitue une référence en matière de design résidentiel de luxe dans le monde entier », assure Marek Reichman, vice-président exécutif et directeur de la création d’Aston Martin.