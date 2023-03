Les Français retirent de moins en moins de liquide dans les distributeurs automatiques. Ces derniers ne sont donc plus rentables pour les banques, qui décident alors d’augmenter les frais pour compenser. Explications.

DAB, attention aux frais !-iStock-dobok

L’argent liquide de moins en moins utilisé par les Français

Avec la digitalisation de la société, les Français ont perdu l’habitude de retirer de l’argent dans les distributeurs. En effet, selon une étude menée par Panorabanques, une carte bancaire est utilisée seulement 1,6 fois par mois pour retirer de l’argent liquide. Résultat, le nombre de distributeurs a drastiquement diminué en France, les banques cherchant à limiter les coûts. En six ans, ils sont passés de 55 629 (en 2015) à 47 853 (en 2021). Ce qui correspond à une baisse de 13%, selon les chiffres communiqués par la Banque de France. Mais en plus de diminuer le nombre de distributeurs, les banques augmentent également les frais de retrait.

Les frais de retrait aux distributeurs augmentés

Pour rappel, retirer de l’argent dans un distributeur est gratuit, seulement si le retrait a lieu dans une borne de sa banque. Autrement, les retraits dits « déplacés » entraînent des frais. Souvent, les banques traditionnelles facturent ces retraits déplacés à partir d’un certain nombre d'opérations, en général trois ou quatre. Et les banques en ligne n’ayant pas de distributeurs ne font pas payer les retraits. Une récente étude menée par le comparateur Panorabanques et publiée par Le Parisien révèle que les frais pour quatre retraits par mois dans une autre banque ont augmenté. Ils sont passés de 8,60 euros en 2021, à 12,75 euros en 2023. « Il faut retirer le moins possible ; si on retire, c’est dans sa banque et quand on retire, on ne fait pas plusieurs petits retraits », conseille Maël Bernier de Meilleurtaux.com.

Les banques mettent en commun leurs distributeurs

Autre solution envisagée par les banques pour réduire leurs coûts : la mise en commun de leurs distributeurs. BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Mutuel-CIC ont annoncé regrouper leurs distributeurs automatiques à partir de fin 2023. Grâce à cette mutualisation, les services seront gratuits pour les clients des banques partenaires, assure BNP Paribas. « Si je suis client chez BNP Paribas, et que je vais tirer de l’argent chez « Cash Services », dans un DAB qui est rattaché à une agence Société Générale, je n’aurai plus de frais ni pour retirer, ni pour déposer, ni pour consulter, ni pour éditer un relevé d’identité bancaire (RIB)… Tout sera gratuit », explique la banque. Pour le moment, nous ignorons toujours combien de distributeurs il restera en France après cette mutualisation des trois banques partenaires. BNP Paribas a tout de même précisé « qu’il n’y aurait pas de suppression dans les communes rurales et les périphéries ». Ainsi, dans les villes, « alors qu'auparavant il y avait deux DAB l’un en face de l’autre, désormais il n’y en aura plus qu’un », précise la banque. Les premiers chiffres seront communiqués vers la fin du premier trimestre 2023.