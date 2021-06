Cyril Hanouna s'offre une villa nid d'aigle surplombant Los Angeles

Le célèbre animateur aurait déboursé plus de 5 millions de dollars pour cette demeure de 400 m² offrant des vues incroyables sur la cité américaine.

À en croire le site américain Dirt, l'animateur télé Cyril Hanouna vient de craquer pour une villa située sur les hauteurs de Hollywood Hills pour la coquette somme de 5,6 millions de dollars (4,7 millions d'euros). Pas sûr que le producteur ait fait une mauvaise affaire. Il a racheté le bien à un couple de Français, les galeristes et collectionneurs Jean-Jacques et Julie Darmon, qui avaient ouvert une galerie à Los Angeles en 2018. En 2007, ils avaient déboursé la même somme (5,45 millions de dollars très précisément soit 150.000 dollars de moins) en 2007 pour s'offrir cette somptueuse demeure, toute de béton et de verre, située dans une voie privée prisée des millionnaires.

Pour ce tarif, l'animateur de «Touche pas à mon poste» disposera d'un pied-à-terre de 400 m² avec 4 chambres , d'une piscine à débordement ainsi que d'une impressionnante chute d'eau coulant le long des quatre faces d'une colonne de béton pour finir à côté de la piscine. Le tout se complète d'un spa, sans oublier une salle de cinéma, pas moins de cinq cheminées et une luxueuse déco et des équipements signés Fendi et Ralph Lauren, selon Dirt.

Un voisin rappeur

Mais surtout, ce qui fait la spécificité de ce logement, c'est l'incroyable point de vue qu'il offre sur la ville de Los Angeles. Avec ses immenses baies vitrées, il s'agit d'un véritable nid d'aigle donnant l'impression de flotter au-dessus de la ville. Des vues incroyables dont l'on bénéficie évidemment depuis la grande pièce de vie mais aussi de la plupart des chambres et même de l'une des salles de bains (voir diaporama). Et côté voisinage, le grand ami du rappeur Booba sera ravi de constater qu'Arizona Zervas, une valeur montante du rap américain, âgé de 26 ans, vit à proximité.