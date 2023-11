CSG : quels retraités seront exonérés en 2024 ?

La CSG concerne toutes les personnes résidant en France. (wir_sind_klein / Pixabay)

Pour 2024, les taux de prélèvement de la contribution sociale généralisée (CSG) ne vont pas évoluer. En fonction des revenus, ce taux sera de 0 %, 3,8 %, 6,6 % ou bien 8,3 %. Le plafond de revenus associé à chaque taux a, lui, été revu à la hausse avec l'inflation, rapporte Notre temps .

Connaître son revenu fiscal de référence

« La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sont des taxes destinées à financer la protection sociale en France et à résorber l'endettement de la sécurité sociale » , explique le ministère de l'Economie sur son site . La CSG concerne toutes les personnes résidant en France. Elle est prélevée sur les revenus d’activités, les revenus de remplacement (pensions de retraite, allocations chômage...), les revenus de patrimoine, les revenus de placement (revenus mobiliers, plus-values immobilières) et les sommes engagées ou redistribuées par les jeux.

Pour les pensions de retraite, le taux des cotisations varie en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) et du nombre de part de quotient familial. Si vous ne connaissez pas le taux qui est appliqué sur votre pension, vous pouvez le vérifier sur la notification disponible sur votre espace personnel. Autre façon de le savoir, identifiez votre RFR en consultation votre avis d'imposition 2022.

Un plafond à ne pas dépasser

En 2024, les retraités vivant seuls et ayant un revenu fiscal de référence de moins de 12 230 euros seront exonérés de la CSG. Le plafond monte 15 495 euros pour 1,5 part fiscale, à 18 760 euros pour deux parts, 22 026 euros pour 2,5 parts et 25 291 euros pour trois parts.

A noter que les personnes titulaires de l'Allocation de Solidarité pour Personnes Agées, de l'Allocation veuvage ou de l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité (ASI) bénéficient aussi d'une exonération totale de la CSG. La retraite du combattant et la retraite mutualiste des anciens combattants dans la mesure où elle bénéficie de la majoration de l’Etat sont également concernées par cette exonération.