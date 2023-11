Crise de l'immobilier neuf : dans ce département, seuls trois biens ont été vendus en 2023

Le secteur de l'immobilier neuf est confronté à une grave crise. Illustration. (Life-Of-Pix / Pixabay)

A l'image de la situation au niveau national, le secteur de l'immobilier neuf est en berne en Auvergne, rapporte Le Parisien . Les ventes de biens neufs ont chuté de 57 % en un an. Seuls 334 biens ont été vendus en 2023 contre 925 sur la même période en 2022. Les chiffres sont désastreux en Haute-Loire où seules trois habitations neuves ont été vendues cette année.

Les promoteurs ne parviennent plus à assurer les ventes. La raison ? Les acheteurs, la plupart des primo-accédants, ne peuvent plus emprunter compte tenu des taux élevés, des demandes d'apport et du taux d'endettement à respecter. Or, pour lancer un programme, le promoteur doit avoir vendu à l’avance 50 % des lots.

« Une explosion des coûts des matières premières »

« Par ailleurs, le dispositif Pinel qui dopait le secteur va s’arrêter. On ajoute une explosion des coûts des matières premières de 20 à 25 % » , déplore auprès du Parisien Cédric Serre président de l’Observatoire évolutif de l’immobilier local (ŒIL) Auvergne.

Solution pour le secteur du BTP, se diversifier. De nombreux artisans s'orientent maintenant vers la rénovation, l'isolation, ou encore l'installation de pompes à chaleur. Cette diversification « a permis d’éviter les faillites en 2023 » , commente Yannick Gagne, secrétaire général de la Chambre artisanale du bâtiment (CAPEB) de Haute-Loire. Ce dernier n'est pas très optimiste pour l'avenir. « 2024 s’annonce déjà compliquée » résume le responsable.