Crise de l’immobilier : le nombre de biens à louer en forte baisse dans les grandes villes

C'est à Paris que la baisse de l'offre locative est la plus forte avec -50 % de biens à louer sur un an. (Leon_Ting / Pixabay)

Il y a de moins en moins de logements à louer dans le pays. Le nombre de biens en location a chuté de 36 % depuis les deux dernières années selon une étude de SeLoger publiée lundi 29 janvier. Cette situation s'explique par la hausse des taux de crédit et du durcissement des conditions de prêt. Il y a moins d'achats immobiliers, donc toujours plus de candidats à la location. Mais il existe des disparités sur le territoire, souligne Capital .

Paris la plus touchée

Les grandes métropoles sont touchées par le phénomène. C'est à Paris que la baisse de l'offre locative est la plus forte avec -50 % de biens à louer sur un an. Sur les trois dernières années, le chiffre atteint 74 % de baisse. « Malgré une baisse des prix de 8 % en deux ans, la remontée des taux a particulièrement pesé sur la demande » , explique Barbara Castillo Rico directrice des études économiques chez SeLoger.

Quand on observe les variations sur un an, c'est ensuite à Caen (-48 %) que les offres locatives ont le plus baissé, puis chez la voisine du Havre (-45,1 %). Suivent Toulouse (-39,7 %), Dijon (-37,1 %), Lille (-31,4 %), Clermont-Ferrand (-28,6 %), Mérignac (-27,1 %) ou encore Cannes (-26,6 %). Dans d'autres villes, l'offre a augmenté. C'est le cas à Nantes (+33,1 %), Amiens (+28,3 %), La Rochelle (+26,8 %), Poitiers (25,9 %) et Marseille (22 %).

Augmentation des loyers

En analysant l'évolution du stock des biens à louer sur trois ans, le classement ne change pas en haut du tableau avec Paris (-74 %) et Caen (-67,5 %) aux deux premières places. Mais c'est Nice qui monte sur la troisième marche du podium avec une baisse de 63,5 % de l'offre locative. Suivent Antibes, Bordeaux, Cannes, Toulouse, Aix-en-Provence ou encore Lille avec des baisses oscillant entre 50 et 60 %. À l'inverse, à Brest, l'offre locative a bondi de 151 % en trois ans et de 73,9 % à Nantes.

Ensuite, seuls Poitiers (17,6 %) et Bourges (12,9 %) ont vu le solde de logements locatifs augmenter. Conséquence de cette situation, une hausse des loyers. Ils ont augmenté en moyenne de 3,5 % sur un an au niveau national.