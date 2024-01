Crédits et livrets d'épargne : multipliation des arnaques, pouvant aller jusqu'à des centaines de milliers d'euros

L'année 2023 a été marquée par l'augmentation des faux contrats en financement participatif pour investir dans des projets portant sur les énergies renouvelables, les EHPAD, des chambres en résidence étudiante ou encore dans des parkings.

( AFP / DENIS CHARLET )

Quelque 1.262 sites et entités proposant des produits financiers sans y être autorisés ont été inscrits en 2023 sur la "liste noire" de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), le gendarme français des services financiers. Les pertes pour les victimes peuvent s'élever à des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros.

La "quasi-totalité" des offres frauduleuses "concerne de faux crédits ou livrets d'épargne et, pour plus de 53% d'entre elles, usurpent l'identité d'un établissement ou d'un intermédiaire financier dûment autorisé à commercialiser de tels produits", explique l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans un communiqué. La liste concerne aussi des services de paiement ou contrats d'assurance.

Parmi les dossiers reçus par l'ACPR en 2023, la perte moyenne observée concernant les faux livrets s'élève à 93.000 euros , "avec même un dossier à 1 million d'euros", a précisé un porte-parole à l' AFP . Concernant les faux crédits, la perte moyenne est de 13.000 euros, mais peut être plus élevée dans certains dossiers, jusqu'à 60.000 euros l'an dernier.

Les victimes qui se sont signalées à l'Autorité "appartenaient à toutes les catégories socioprofessionnelles".

Plus d'arnaques et plus d'arnaqueurs

Ces montants sont en hausse ces dernières années, tout comme le nombre de sites ou entités inscrits sur la "liste noire" et la proportion d'usurpation de professionnels autorisés.

Les escrocs disposent d'une cible potentielle de victimes très large , car les livrets d'épargne et les crédits sont des produits financiers du quotidien, déplore l'ACPR. Les victimes, à la recherche d'un placement sûr et rémunérateur, sont mises en confiance par leurs principales caractéristiques : absence de risque de perte en capital et disponibilité des fonds.

L'ACPR alerte également les épargnants cette année sur "la multiplication de faux contrats en financement participatif proposant d'investir dans des projets portant sur les énergies renouvelables, les EHPAD, des chambres en résidence étudiante ou encore dans des parkings équipés de bornes de recharge électrique".

En 2023, 46 sites internet ou courriels frauduleux ont été inscrits dans cette catégorie, contre 20 en 2022.

L'ACPR, parfois secondée de l'Autorité des marchés financiers (AMF), met régulièrement en garde le grand public contre l'augmentation des escroqueries autour des produits financiers.