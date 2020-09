Crédit immobilier : touchées par la crise du coronavirus, certaines professions ne peuvent plus emprunter

Au mois d'août, le taux de refus de prêts immobiliers a concerné un demandeur sur dix. Malgré des taux d'intérêt toujours bas, les banques ont durci les conditions d'accès au crédit immobilier. Certaines professions touchées par la crise économique, notamment des secteurs de l'évènementiel ou des transports, sont directement concernées.

Les taux d'intérêt pour souscrire un prêt immobilier ont à nouveau baissé en août. Tous les feux pourraient être au vert pour emprunter mais depuis le début de l'épidémie de coronavirus, les conditions d'accès au crédit immobilier ont été resserrées par les banques.

Beaucoup de métiers en souffrance

Certaines professions touchées par la crise sont durement impactées, rapporte Europe 1. « Il y a des secteurs qui souffrent, les transports souffrent, tout ce qui est événementiel souffre aussi », confirme le directeur général d'une grande banque française. « Donc évidemment, on est un peu plus regardants sur ce type de dossier. »

Au mois d'août, le taux de refus de prêts immobiliers a ainsi considérablement augmenté, du fait de la prudence des banques. Ainsi, un candidat à la propriété sur dix n'a pas pu obtenir d'accord.

Des projets retardés

Cas concret trouvé par Europe 1, celui d'un maître d'hôtel. L'homme voulait construire une maison en Corse avec sa femme et un ami, lui aussi dans le secteur de l'événementiel. Mais les portes se sont fermées devant eux. « Quand ils se sont aperçus qu'on était dans l'événementiel, on nous a dit 'jamais de crédit pour vous messieurs dames'... », confie l'homme à Europe 1.

Le projet est donc remis à plus tard. « Ça faisait huit mois qu'on ne dormait que sur ce projet-là, poursuit le maître d'hôtel. C'était la concrétisation d'une vie et on nous a volé une forme de rêve. » Durant l'été, la crise du Covid-19 a divisé son activité par dix. Le temps d'imaginer d'autres projets, même si la concrétisation devra attendre.