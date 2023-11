Crédit immobilier / peut-on emprunter à n’importe quel âge ?-iStock-Andrii Zastrozhnov.jpg

Des pratiques bancaires restrictives pour les seniors

En théorie, la discrimination par l’âge n’est pas de mise en matière de prêt immobilier, mais dans les faits, il en va souvent autrement. Les banques se montrent en effet frileuses pour accorder des prêts aux seniors, compte tenu des risques de non-remboursement liés à l’âge (invalidité, décès). Pour ces raisons très pragmatiques, un certain nombre d’établissements bancaires considèrent que l’échéance d’un remboursement de prêt ne peut pas intervenir après les 75 ans de l’emprunteur. Un autre frein est que, contrairement aux primo-accédants dont les revenus sont susceptibles d’évoluer, les revenus des seniors sont amenés à diminuer, la baisse de leur pouvoir d’achat pouvant atteindre jusqu’à 50 %. Ce qui limite la possibilité d’emprunter n’est pas tant le prêt que l’assurance emprunteur, obligatoire pour la souscription de tout prêt immobilier. Ce point constitue une véritable pierre d’achoppement, la plupart des banques n’acceptant d’assurer le prêt que jusqu’à 70 ou 75 ans afin de se garantir des risques d’impayés. Si le profil du souscripteur paraît trop risqué, l’établissement bancaire peut donc refuser le dossier, ou, a minima, appliquer une surcote ou des exclusions de garantie. L’âge a également un impact sur le coût de l’assurance, dont la majoration peut entraîner un dépassement du taux d’endettement (ratio revenu – charges) porté de 33 % à 35 % en 2021. Autant de raisons qui peuvent bloquer l’accès à un prêt pour un senior.

Un accès au prêt variable selon la situation de l’emprunteur

Cependant, l’augmentation de la durée de vie a obligé les établissements à revoir leur copie et à faire preuve de plus de souplesse dans leurs pratiques. Selon l’INSEE, l’espérance de vie est actuellement de 79,5 ans pour les hommes et de 85,4 ans pour les femmes, ce qui rend un emprunt potentiellement accessible à un senior de 60 ans. Un autre facteur peut inciter les banques à une plus grande tolérance : les moyens financiers et le patrimoine, confortables pour un certain nombre de retraités. Ces biens immobiliers ou mobiliers permettent un apport personnel pour un potentiel achat, ou peuvent servir de garantie pour le remboursement. Point également positif pour les retraités : la stabilité de leurs rentrées d’argent, qui représente une garantie sécurisante pour la banque. Les banques ont un outil à leur disposition pour anticiper la baisse de revenus d’un senior : le prêt à paliers, qui adapte les mensualités aux changements de situation financière de l’emprunteur. Elles peuvent également proposer leur « contrat groupe », susceptible de couvrir les emprunteurs jusqu’à 65 ans. Au-delà de cet âge, des dispositifs, tels que la délégation d’assurance, peuvent prendre le relais pour couvrir le décès ou la perte d’autonomie. Pour optimiser vos chances de décrocher un prêt en tant que senior, vos principaux atouts sont d’avoir un apport personnel et de présenter une garantie (caution par le Crédit Logement par exemple). Mais celle-ci n’est pas facile à obtenir après un certain âge… À défaut, l’hypothèque sur un bien dont vous êtes propriétaire peut être un outil convaincant, la banque ayant la possibilité de le saisir en cas de défaillance.