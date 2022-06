Crédit immobilier : les taux revus à la hausse vont impacter fortement les capacités d'emprunt

La Banque centrale européenne va procéder à un réajustement des taux en juillet 2022. (Pixabay / Aymanejed)

Pour limiter l'inflation, les taux des crédits immobiliers devraient remonter aux alentours des 2-3 % dans les prochains mois. Cette augmentation aurait pour conséquence d'augmenter le coût du crédit et de diminuer la capacité d'emprunt des ménages. Une baisse des prix de l'immobilier est néanmoins attendue par la suite.

La Banque centrale européenne va commencer, dès juillet 2022, à revoir ses taux à la hausse afin de limiter les effets de l’inflation. Cette remontée des taux va notamment avoir pour conséquence d’augmenter le coût du crédit, ce qui va limiter la capacité d’emprunt des ménages souhaitant acheter un bien immobilier, rapporte BFM Immo .

Un crédit 75 % plus cher

« On va revenir à des taux plus normaux. Tout le monde l'a un peu oublié mais habituellement, le crédit immobilier est plutôt de l'ordre de 2 à 3 % » a ainsi annoncé auprès de nos confrères François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. Si le taux passe de 1,5 à 3 %, la capacité d’emprunt de certains ménages pourrait baisser de plus de 10 %.

Dans le cas d’un ménage aux revenus cumulés de 3 600 euros, soit le revenu médian en France, la somme empruntable sur 20 ans pourrait ainsi passer de 246 000 à 216 000 euros, soit une baisse de 12 %. Le coût d’un crédit de 600 000 euros augmenterait quant à lui de 75 %, faisant passer la somme à reverser à la banque de 136 000 à 240 000 euros.

Un retour aux taux de 2014

La mise en place de taux avoisinant les 2 à 3 % ferait revenir le taux d’intérêt des crédits immobiliers au niveau constaté en 2014 en France. Dans la lignée de la crise de 2007-2008, ces taux avaient pu monter jusqu’à 5 % début 2009.

Face à ces conséquences concrètes, les ménages pourraient donc devoir modifier leur projet d’achat immobilier. L'augmentation du coût du crédit devrait cependant faire baisser les prix de l'immobilier. À l'heure actuelle, cette baisse reste néanmoins hypothétique.