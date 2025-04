Crédit immobilier : les taux repartent à la hausse en avril

Le mois d’avril 2025 est marqué par une hausse des barèmes constatée dans la plupart des banques. (Edar / Pixabay)

On pensait que la baisse de l’inflation allait durablement faire dégonfler les taux immobiliers, qui étaient remontés en flèche depuis 2022. Mais si le taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE) était toujours en baisse en mars, les incertitudes géopolitiques et économiques semblent être venues mettre un coup d’arrêt à la réduction des taux des crédits immobiliers, mettant en danger la reprise. D’autres bonnes nouvelles sont toutefois venues contrebalancer ces mauvaises nouvelles.

Des prêts moins avantageux

Du côté des taux immobiliers, la situation est cependant claire : le mois d’avril 2025 est marqué par une hausse des barèmes constatée dans la plupart des banques, même si certains restent stables. En fonction des établissements et des profils, le courtier Vousfinancer a mentionné des remontées allant de 0,10 à 0,50 point, souligne BFM Business . De son côté, le courtier Meilleurtaux parle de hausses allant de 0,10 % à 0,25 %.

Désormais, pour avril, on est sur des taux moyens à 3 % sur 15 ans, à 3,20 % sur 20 ans et à 3,40 % sur 25 ans. Dans le détail, une grande banque a mis fin à son offre promotionnelle qui proposait un taux de 2,99 % pour toutes les durées de crédit. Dans cette banque, les taux sont dorénavant remontés entre 3,20 % et 3,50 % pour les prêts sur 20 ans. Dans une autre banque nationale, les taux sont remontés de 0,25 point en moyenne après avoir baissé de 0,15 point en mars.

Marge de manœuvre et nouveau PTZ

Les différents courtiers s’accordent sur les raisons de cette remontée globale, qui est une première depuis la tendance baissière entamée début 2024. « En avril, une partie des banques a clairement répercuté la hausse du taux d’emprunt d’État à 10 ans qui a atteint 3,50% en mars » , a indiqué Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer. A ce sujet, Meilleurtaux rappelle que ces OAT 10 ans sont « la référence pour fixer les taux des crédits immobiliers car c’est le taux auquel les banques françaises empruntent sur les marchés financiers » . Cette hausse s’explique elle-même par les incertitudes géopolitiques et économiques, qu’il s’agisse de la hausse des droits de douane américains ou de l’effondrement des marchés financiers qui a suivi.

Par rapport aux 4 % de début 2024, les taux restent toutefois toujours bons, d’autant que pour les meilleurs profils, il est encore possible de les faire tomber à 2,8 % sur 15 ans, 2,85 % sur 20 ans ou encore 2,99 % sur 25 ans. Les primo-accédants aux revenus les plus faibles vont quant à eux pouvoir compter sur l’arrivée du PTZ nouvelle formule. Il est, depuis le 1er avril, de nouveau accessible pour les maisons individuelles neuves partout en France.