Crédit immobilier : les taux poursuivent leur progression, avec une moyenne de 3,61 % en juillet

Entamée en janvier 2022, la remontée du taux des crédits immobiliers se poursuit avec intensité depuis début 2023. Avec 0,18 point d'augmentation mensuelle enregistrée depuis janvier, le taux moyen est passé de 3,45 % à 3,61 % entre juin et juillet. Cela continue de venir réduire la capacité d'emprunt des ménages, et donc, logiquement, la production de crédits.

Les taux des crédits immobiliers continuent leur progression cet été, selon les données de l'Observatoire Crédit Logement CSA. Après être passés de 1,07 % à 2,35 % entre janvier et décembre 2022, les taux ont atteint 3,61 % en moyenne en juillet 2023, relaye BFM Immo . Ce taux moyen était de 3,45 % en juin. Toutes les durées de crédit sont concernées. En parallèle, la production de crédit, elle, recule.

Une hausse mensuelle de 0,18 point depuis 2023

Ainsi, depuis le début de l'année, le taux moyen a augmenté de 1,26 point, ce qui correspond à une augmentation mensuelle de 18 points de base. « La hausse est maintenant régulière après un ajustement plus rapide en début d’année lié à la mensualisation du taux d’usure depuis février » , note l'Observatoire.

Dans le détail, les taux constatés en juillet étaient de 3,52 % pour 15 ans, 3,73 % pour 20 ans et 3,89 % pour 25 ans. Après avoir augmenté, la durée moyenne de crédit reste quant à elle désormais stable, à 250 mois, soit 20,8 ans. « Néanmoins, même une telle durée n’est plus suffisante pour compenser les conséquences de la hausse des prix des logements, des taux d’intérêt et du niveau d’apport personnel exigé sur les capacités d’emprunt des ménages » , précise l'Observatoire.

Vers une reprise ?

Ces hausses du taux moyen ont bien évidemment eu des conséquences sur les possibilités des emprunteurs. Pour juillet 2023, l'Observatoire a estimé que la capacité d'emprunt des ménages avait reculé de 27,5 % par rapport à décembre 2021 et de 12,6 % par rapport à janvier 2023. « Concrètement, un ménage qui pouvait emprunter 100 000 euros fin 2021 ne peut plus emprunter que 72 500 euros en juillet 2023 » , résume l'organisme.

Tout cela semble avoir entraîné une baisse de la production de crédits. Sur la période mai-juillet, le nombre de prêts accordés a baissé de 50,5 % entre 2022 et 2023, pour une baisse en montant de 51,5 %. L'Observatoire se veut toutefois confiant quant à l'avenir : « L'horizon du marché semble s’éclaircir, sous l’effet d’une lente remontée de la profitabilité de la production nouvelle. Mais la reprise sera lente et hésitante, tant que l’accès au crédit n’aura pas été desserré par la Banque de France. »