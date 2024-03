Crédit immobilier : les taux d'intérêt continuent de baisser et passent sous la barre des 4 %

Le taux d'intérêt moyen sur les crédits immobiliers a atteint 3,99 % en février 2024. (illustration) (AlexanderStein / Pixabay)

La tendance à la baisse des taux immobiliers ces derniers mois se confirme. En février, le taux moyen est repassé sous la barre symbolique des 4 %, d’après les données de L'Observatoire crédit logement relayées par BFM Immo . Mais ce n'est pas encore suffisant pour relancer un marché en crise depuis des mois.

Une baisse des taux qui « s'imposait »

Le niveau moyen des taux a atteint 3,99 %, avec un taux de 3,79 % sur 15 ans, 3,90 % sur 20 ans et 3,99 % sur 25 ans. Il était en janvier de 4,13 %, et de 4,22 % en décembre. Pour rappel, en janvier 2022, il n'était que de 1,07 %...

L’institut note une accélération de la baisse en février. « La stabilité du taux de la BCE et la préservation de la profitabilité de la production ont incité les banques à dynamiser le marché immobilier » , indique L'Observatoire crédit logement. Cette diminution « s'imposait après deux années d'atonie de la demande » , estime l'organisme.

« La reprise va être lente et hésitante »

Reste que cette baisse accélérée des taux ne semble pas suffisante pour relancer véritablement le marché de l’immobilier. La faute à des prix encore trop élevés et à des taux d'apport personnel exigés qui limitent l’accès au crédit et plombent la capacité d’emprunt des Français. « Un ménage qui pouvait emprunter 100 000 euros à la fin de 2022, ne peut plus emprunter que 82 400 euros en février 2024 » , peut-on lire dans le rapport.

Malgré ça, la production de crédits a augmenté de 35,4 % sur les deux premiers mois de l’année. « Un rebond encourageant, mais la reprise va être lente et hésitante » , prévient l'observatoire.