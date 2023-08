Crédit immobilier: la baisse surprise des taux au Royaume-Uni

L’annonce est d’autant plus inattendue au Royaume-Uni où les taux de crédit avoisine les 7%, que l’inflation est encore très forte.

Les taux de crédit immobilier baissent. L’annonce aurait de quoi réjouir beaucoup de Français mais malheureusement pour eux, nous ne sommes pas en France mais au Royaume-Uni. L’annonce a de quoi surprendre alors que le contexte économique est encore défavorable. Les taux de crédit avoisinent les 7% outre-Manche contre environ 4% en France. Cette décision est d’autant plus inattendue que la Banque d’Angleterre a relevé ses taux de 0,25 point de pourcentage, cette semaine, à un sommet de 5,25%, jamais atteint depuis début 2008.

Mais la hausse du taux directeur ralentit, de même que l’ inflation qui s’élève à 7,9% en juin contre 8,7% en mai. Un contexte plus favorable qui incite certains établissements à anticiper un retournement des taux de crédit. « Ce qui a ouvert la porte à ces améliorations, ce sont les chiffres de l’inflation meilleurs que prévu », affirme David Hollingworth, directeur du courtier L&C Mortgages, cité par le Financial Times .

La première banque à avoir dégainé, c’est HSBC. Trois autres établissements ont suivi: Barclays, Nationwide et TSB. Les décotes varient entre -0,15% et -0,35%. Cette guerre des prix n’est que la conséquence du retournement du marché immobilier, selon les analystes. De prime abord, c’est une bonne nouvelle pour les emprunteurs. Mais pas que: la concurrence pour obtenir un crédit continuera d’être rude. « Les banques sont à la recherche d’une demande plus limitée, ce qui les incitera à être compétitifs avec les taux qu’ils offrent », décrypte Aneisha Beveridge, responsable de la recherche chez Hamptons International.

Une baisse début 2024 en France?

Cette bonne nouvelle traversera-t-elle la Manche? Pas dans l’immédiat, si l’on en croit les courtiers en crédit immobilier. « La hausse des taux devrait persister encore dans les prochains mois et au moins jusqu’à la fin de l’année , affirme Caroline Arnould, directrice générale de Cafpi. L’inflation commence certes à ralentir mais pas encore suffisamment .» Mais une bonne nouvelle pourrait survenir en début d’année prochaine. Actuellement d’environ 4%, les taux de crédit, qui vont grimper jusqu’à 5%, devraient se stabiliser voire baisser autour de ce seuil que certains estiment être le pic.

Dans ces conditions, certains ménages pourraient anticiper ce retournement en achetant un logement. En cas de recul des taux, ils seraient ainsi gagnants en renégociant à la baisse leur taux de crédit. « C’est à partir d’1 point d’écart que cette opération est rentable, voire même 0,70 point lorsque le crédit est récent, ou sur une durée longue, ce qui sera le cas de la plupart des crédits » analyse Sandrine Allonier, du courtier Vousfinancer. Prenons l’exemple d’un crédit de 300.000 euros, souscrit à 4% sur 25 ans. Si dans 5 ans, les taux de crédit sont redescendus de 1,5 point, le crédit pourra être renégocié à 2,5 % sur 20 ans, avec une nouvelle mensualité de 1434 euros soit 150 euros d’économies par mois et au total près de 36.000 euros de moins sur le coût total du crédit.