Crédit immobilier : l'incertitude politique va-t-elle provoquer une nouvelle hausse des taux d'intérêt ?

(Crédits photo: © dwara - stock.adobe.com)

Vous avez un projet d'achat immobilier à court ou moyen terme, et vous craignez que la censure du gouvernement ne fasse grimper les taux d'intérêt ? Les points de vue sur la question divergent.

Suite au vote de la motion de censure du mercredi 4 décembre, les inquiétudes se multiplient. La question de l'évolution des taux d'intérêt des crédits immobiliers préoccupe particulièrement les futurs emprunteurs. Les professionnels du financement et de l'immobilier sont néanmoins partagés sur la question. Quand certains craignent que le climat politique incertain n'engendre une hausse des taux, d'autres restent optimistes quant à leur évolution future.

La réaction des marchés financiers à la censure redoutée par les emprunteurs

Le mercredi 4 décembre, la motion de censure déposée par le Nouveau Front populaire a convaincu 331 députés, et le gouvernement de Michel Barnier a été contraint de démissionner. Depuis, les questions sur la suite des événements se multiplient. Les emprunteurs, notamment, redoutent que les taux d'intérêt ne montent en raison du climat d'incertitude politique actuel. Les marchés financiers pourraient en effet réagir à la censure du gouvernement en augmentant le niveau des taux pratiqués.

Maël Bernier, porte-parole du courtier Meilleurtaux, récapitule la situation : "Comment vont réagir les marchés financiers, c'est-à-dire ceux qui prêtent de l'argent à l'Etat mais également aux banques face à cette nouvelle crise institutionnelle ? Quand vous prêtez, vous aimez savoir que votre débiteur est solvable et fiable". Le taux fixe auquel l'Etat français emprunte sur 10 ans, l'OAT 10 ans, pourrait ainsi augmenter dans les semaines et les mois à venir.

Pour le moment, cet OAT 10 ans reste à un niveau proche des 2,87 %. S'il venait à augmenter, les taux d'intérêt des crédits immobiliers pourraient également être impactés. Ce scénario, s'il se produisait, pourrait engendrer une reprise de la hausse des taux immobiliers, alors que ceux-ci étaient en baisse depuis plusieurs mois. Sur le mois de décembre, les banques avaient notamment continué à proposer des taux d'intérêt plus bas aux futurs propriétaires.

Des taux d'intérêt qui pourraient poursuivre leur baisse malgré le climat politique

Pour certains professionnels du secteur de l'immobilier, la hausse des taux d'intérêt reste néanmoins incertaine. Selon le courtier Vousfinancer, la précédente crise politique liée à la dissolution de l'Assemblée nationale du mois de juin n'avait pas entraîné d'augmentation des taux d'intérêt, et il est donc possible que cette situation se reproduise. Le courtier en crédit insiste également sur le fait que les taux définis par les marchés financiers ne sont pas les seuls éléments à influencer les taux immobiliers.

En effet, les taux d'intérêt des prêts immobiliers dépendent d'autres facteurs, et notamment des taux directeurs pratiqués par la Banque centrale européenne (BCE). Le courtier Vousfinancer ajoute que "la politique commerciale des banques influent également sur le niveau des taux de crédit". Or, celles-ci ont besoin de conquérir de nouveaux clients, et donc de pratiquer des taux d'intérêt attractifs pour séduire les futurs propriétaires.

Vousfinancer conclut son analyse en précisant que "pour le mois de décembre, [les banques] sont encore nombreuses à baisser leurs taux, de 0,05 à 0,20 point, mais aussi à prolonger les prêts bonifiés qui devaient s'arrêter au 31/12/2024, témoignant ainsi de politiques commerciales attractives auxquelles pourraient nuire une hausse des taux de crédit". Les emprunteurs devraient donc continuer à pouvoir profiter de ce contexte pour réaliser leur projet d'achat immobilier à des taux intéressants.