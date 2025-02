Crédit immobilier : l'apport demandé pour emprunter est en baisse mais reste important

L'apport à présenter lors d'un achat immobilier tend à diminuer. (illustration) (AlexanderStein / Pixabay)

Avec la baisse progressive des taux immobiliers, les conditions d’emprunt à la banque tendent aussi à s’assouplir après deux années particulièrement crispées. Mais malgré cette tendance, un apport conséquent reste toujours nécessaire dans la plupart des cas pour obtenir un prêt. Voici tout ce qu'il faut savoir sur l’apport requis en ce début d’année 2025, d'après SeLoger .

Des banques à rassurer

Pour rappel, l’apport a pour vocation d’être utilisé pour s’acquitter des frais annexes liés à l’achat de son bien. Ces derniers recouvrent les frais d’agence, les frais de notaire, ou encore les frais de garantie. Ainsi, en général, les banques demandent au minimum 10 % du montant emprunté en guise d’apport pour couvrir ces dépenses. Certains dossiers très solides peuvent toutefois bénéficier d’un prêt sans apport, aussi appelé « prêt à 110 % » . Mais ces cas restent rares.

Car, en plus de couvrir certains frais, l’apport vient également rassurer les banques. C’est ce qui explique qu’entre 2019 et 2024, l’envolée des taux de crédit s’est aussi traduite par une explosion de l’apport moyen. Il a augmenté sur cette période de 45,8 % dans l’immobilier ancien et de 19,4 % dans le neuf.

Une baisse engagée

Toujours est-il que la baisse des taux immobiliers, qui sont quasiment passés de 4 % à 3 % sur 25 ans entre février 2024 et février 2025 selon Meilleurtaux, amorce dans son sillage une baisse de l’apport moyen demandé. Dans le neuf, il est passé de 18,1 % à 16,6 % (-1,5 point) entre fin 2023 et fin 2024. Même chose dans l’ancien, avec une évolution de 22,7 % à 20,7 % (-2 points) sur la même période.

Toutefois, cette libération de l’accès au crédit pourrait encore prendre du temps, notamment du côté de ceux ne possédant pas les meilleurs profils emprunteurs. D’ailleurs, comme l’explique Le Figaro Immobilier , si le salaire net mensuel minimum avant impôt nécessaire pour emprunter 250 000 euros est en baisse en 2025, il est encore relativement élevé, atteignant 4 330 euros sur 20 ans et 3 794 euros sur 25 ans, en ne prenant en compte que les mensualités.