Crédit immobilier: il est possible d’emprunter à moins de 4%

La détente sur les taux de crédit se confirme de mois en mois et pourrait se poursuivre début 2024.

« Ce sont les journalistes qui font le marché », confie un agent immobilier à Angers (49). « Depuis qu’ils ont lu ou entendu que des banques baissent leur taux, des acheteurs reviennent », se réjouit-il. C’est le cas de Louis, 41 ans, qui a décidé de franchir le pas et a obtenu un crédit immobilier sur 25 ans à un peu moins de 4%. « Dans un an ou deux, je pense que les taux auront diminué suffisamment. Il sera temps pour moi de renégocier », raconte-t-il. D’autres comme Sophie et Christophe, la trentaine, préfèrent attendre que « les taux baissent encore plus ». Avec le risque que la concurrence soit encore plus forte. Bref, l’ambiance côté acheteurs est mitigée.

En revanche, elle est unanime côté banques: l’heure est à la conquête de nouveaux clients. « Les banques ont reconstitué leurs marges et veulent rouvrir les vannes à des prospects et même à des investisseurs locatifs. L’OAT 10 ans - indicateur que consultent les banques pour fixer leurs taux de crédit - est retombé sous les 2,5%. Du jamais vu depuis plus d’un an, à un moment où les banques prêtaient encore à 2,2%. Forcément ça motive pour baisser les taux », explique Sandrine Allonier, de Vousfinancer, courtier en crédit immobilier. Pour l’instant, il s’agit de baisses modérées mais à souligner car elles enclenchent un nouveau cycle.

En un mois, la Société générale a baissé ses taux (hors assurance et frais) de 4,35% à 3,95% sur 20 ans pour les meilleurs profils (plus de 8000 euros par mois à deux). Ce qui équivaut à une quarantaine d’euros de moins par mois à rembourser à la banque pour un emprunt de 200.000 euros. Sans compter la décote supplémentaire que peuvent décrocher les emprunteurs. Car ce taux de 3,95% s’entend avant négociations. Pour les ménages moins aisés, il faudra patienter sans doute encore jusqu’à l’été prochain. Pour l’heure, ils doivent emprunter sur moins de 20 ans pour obtenir un taux inférieur de 4%.

Petites baisses de taux pour l’instant

Il n’empêche, la détente sur les taux de crédit immobilier est en marche. « Les grandes banques nationales commencent à enclencher des baisses de 0,2 ou 0,3 point », affirme Maël Bernier, de Meilleurtaux, courtier en crédit immobilier. Reste à savoir si les autres vont suivre. « Les banques vont se mettre d’accord pour accorder des petites baisses de taux pour relancer la demande mais pas des baisses significatives, au moins avant l’été, afin de ne pas rogner leurs marges », décrypte Sandrine Allonier qui affirme que les banques veulent augmenter de 10% la production de crédits immobiliers en 2024. Des trop fortes baisses de taux pourraient également relancer à la hausse les prix - un scénario auquel croient les Français - , en augmentant la demande. Un tel emballement ne serait pas le bienvenu pour un marché qui tente de redresser la barre en cette fin d’année. Il ne semble a priori pas envisageable: la tendance est plutôt à une baisse - certes modérée pour l’instant - des prix immobiliers qui devrait s’accélérer en 2024. Une bonne nouvelle pour les ménages qui peuvent compter également sur une hausse des salaires l’an prochain .