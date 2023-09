Crédit immobilier : en hausse depuis 18 mois, les taux pourraient ne pas baisser l'an prochain

Les taux de crédit immobilier ont atteint 4,05 % en moyenne pour les emprunts sur 20 ans. Illustration. (Schluesseldienst / Pixabay)

Les taux de crédit immobilier, qui atteignent 4,05 % en moyenne pour les emprunts sur 20 ans, pourraient connaître une nouvelle hausse dans les prochaines semaines. Mais il pourrait se stabiliser jusqu’à la fin de l’année, sans pour autant qu’une baisse soit assurée en 2024.

Les taux de crédit immobilier, qui continuent d’augmenter, pourraient-ils baisser l’année prochaine ? Comme le rappelle le courtier Vousfinancer, relayé par Capital , ces derniers atteignent en moyenne 4,05 % pour les emprunts sur 20 ans. En seulement un an et demi, ils ont ainsi augmenté de près de trois points. Et cette hausse devrait encore se poursuivre avec l’annonce de la Banque centrale européenne (BCE), ce jeudi 14 septembre 2023, de celle de ses taux directeurs.

Comme le souligne Capital , pour faire face à l’inflation, la BCE a déjà rehaussé à neuf reprises son taux de refinancement, l’un des trois taux directeurs, entraînant de facto une augmentation du coût de l’argent pour les établissements bancaires. Ces derniers élèvent alors à leur tour les taux de crédit pour y faire face.

Vers une baisse des taux ?

Dans les prochaines semaines, ces taux devraient donc continuer de grimper au regard de la récente décision de la BCE d’augmenter ses taux directeurs de 25 points de base. « La plupart des banques ont déjà augmenté leurs barèmes pour le mois de septembre, ce qui peut laisser penser qu’elles anticipent une nouvelle hausse des taux directeurs de la BCE ce jeudi » , estime Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux , auprès de Capital . « Ce devrait être la dernière fois que la BCE augmente ses taux » , a-t-il toutefois nuancé. Ces derniers devraient donc se stabiliser jusqu’au début de l’année 2024.

Et après ? Une baisse des taux de crédit immobilier n’est pas assurée, même si la BCE venait à baisser ses taux directeurs face à un ralentissement de l’inflation. « En 2011, les taux de crédit s’étaient stabilisés pendant de longs mois, je pense qu’on pourrait revivre cette situation » , envisage Marc Touati, économiste et président du cabinet ACDEFI. Il va donc falloir être patient.