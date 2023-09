Crédit immobilier : changer d'assurance emprunteur pour faire des économies

Alors que les Français cherchent par tous les moyens à améliorer leur pouvoir d’achat, grevé par l’inflation, certains s’engouffrent dans un dispositif mis en place il y a un an ... Il donne aux emprunteurs immobiliers la possibilité de résilier à tout moment l’assurance de leur crédit immobilier, pour en souscrire une nouvelle. Ce changement peut quelquefois être générateur d’économies substantielles.

Changer d'assurance emprunteur pour faire des économies-iStock-Liubomyr Vorona

Qu’est-ce que « l’assurance prêt immo » ?

Le principe de cette assurance est simple : elle garantit à la banque la continuité des échéances de remboursement d’un prêt immobilier, en se substituant aux emprunteurs dans le cas où ils seraient dans l'incapacité de les payer eux-mêmes, pour cause de décès, arrêt de travail, perte d'emploi, etc. Si ce type d’assurance n'est pas une obligation légale en France, il est, dans les faits, quasiment impossible de trouver un organisme bancaire acceptant un dossier de crédit immobilier sans qu’une couverture ne soit adossée à cet emprunt.

Lagarde, Hamon, Bourquin, Lemoine... Ces ministres qui ont fait évoluer l’assurance-crédit

Il fut un temps où l’assurance du crédit immobilier, pour un emprunteur, était un « non sujet ». L’organisme de financement auprès duquel il s’endettait pour acheter son logement, intégrait d’office ce service à l’offre globale. Les frais inhérents rejoignaient les intérêts bancaires, les pénalités de remboursement par anticipation, et autres frais de dossier... Et le « package » était difficilement négociable ! Mais depuis 2010, les choses ont bien évolué, sous l’impulsion de différents ministres qui ont, tour à tour œuvré pour libéraliser le marché de l’assurance-crédit. Leur but : faire jouer le plus possible la concurrence et donner à l’emprunteur un temps de réflexion afin qu’il trouve une offre moins chère, avec un niveau de garanties équivalent, parfois même, meilleur. Pour commencer, la loi Lagarde a instauré, en juillet 2010, le libre choix du contrat d’assurance emprunteur. En 2014, c’est Benoît Hamon qui s’attaque au dossier et tente de renforcer le principe de résiliation et de délégation d'assurance, mais il se heurte à l'absence de définition du principe d'équivalence des garanties. En février 2017, un nouveau pas en avant est effectué avec la loi Bourquin, qui autorise les emprunteurs à changer l’assurance de leur prêt à échéance annuelle, au-delà de la première année. Enfin, la loi Lemoine est adoptée en février 2022. Elle entre en vigueur le 1er juin 2023, et autorise cette fois tout nouvel emprunteur à résilier le contrat d’assurance en cours, quand il le souhaite, sans attendre la date d’anniversaire.

De réelles économies à la clé

Depuis un an - et la mise en application de la loi Lemoine - il est donc possible de résilier à tout moment l’assurance de son crédit immobilier pour en souscrire une nouvelle. Les emprunteurs ayant franchi le pas depuis juin 2022 (pour les nouveaux crédits) et depuis septembre 2022 (pour ceux déjà en cours) sont extrêmement nombreux. D’après le comparateur en ligne Magnolia.fr, les économies sont réelles et peuvent se chiffrer en dizaines de milliers d’euros... En moyenne les clients de ce site économiseraient ainsi 15 000 euros sur leur assurance emprunteur dans le cadre d'une nouvelle acquisition.