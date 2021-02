Crédit : ces dépenses qui vous empêchent d'emprunter

L'analyse d'un dossier de prêt ne se limite pas au taux d'endettement (Crédit photo: © deagreez - stock.adobe.com)

Pour obtenir un crédit immobilier ou un prêt à la consommation, les futurs emprunteurs doivent montrer patte blanche. Certaines transactions peuvent entraver l'octroi d'un financement.

Par MoneyVox,

Obtenir un crédit qu'il soit immobilier ou à la consommation n'est pas toujours facile. En effet, l'analyse d'un dossier de prêt ne se limite pas au taux d'endettement. La nature même de certaines opérations peut paraître suspecte, voire entraîner un refus de financement.

Les dépenses récurrentes pour des jeux particulièrement surveillées

Avant d'obtenir un crédit conso ou un prêt immo, il est nécessaire de constituer un dossier de financement. En plus des justificatifs d'identité, de domicile ou de revenus, réclament quasi-systématiquement les 3 derniers relevés de comptes courants des emprunteurs. L'objectif ? Vérifier la concordance de vos fiches de paie avec les salaires versés, mais pas seulement ! Ces documents sont analysés minutieusement pour détecter d'éventuelles opérations suspectes ou des comportements d'achat rédhibitoires, comme l'explique Christelle Molin Mabille, présidente de l'association de courtiers CNCEF : « Je ne prétends pas qu'un relevé de compte est le reflet exact de la personne qui le détient. Mais il donne une idée de son rapport à l'argent et à la dépense. Ces critères associés à d'autres, comme la capacité d'épargne, permettent à la banque d'extrapoler sur le niveau de risque d'un client ».

Alors, quelles sont les opérations qui engendrent une vigilance accrue de la part des banques ? Les comportements qui peuvent créer une addiction tels que les jeux d'argent, les jeux vidéo, l'alcool... sont surveillés de près. Les découverts et incidents de paiement sont aussi source de méfiance. Autre catégorie d'opération qui peut générer des alertes : les transactions régulières et/ou aux montants importants réalisées en chèques ou en espèces, sans justification apparente. Dans ce cas, il s'agit d'une obligation légale qui incombe aux banques quant à la surveillance du blanchiment d'argent ou de la fraude.

Vers une automatisation de l'analyse des dépenses des emprunteurs ?

En France, l'analyse des relevés de compte des emprunteurs est encore une opération manuelle dans la majorité des cas. Charge aux conseillers de récupérer et de consulter ces justificatifs. Mais les pratiques sont en train d'évoluer. C'est notamment le cas en Chine où Ant Financial, filiale du géant du e-commerce Alibaba, établit une note pour chaque emprunteur en fonction de ses habitudes d'achat et de l'historique de ses paiements. Mais cette petite révolution arrive aussi dans l'hexagone chez certains acteurs du crédit à la consommation. Les clients sont invités, s'ils le souhaitent, à confier leurs identifiants bancaires à l'entreprise pour qu'elle puisse accéder à l'historique complet de leurs comptes. Et les bénéfices sont nombreux. Du côté des clients, ils peuvent recevoir une réponse plus rapidement pour leur demande de prêt, tout en s'exonérant d'imprimer et d'envoyer leurs relevés de comptes. Du côté des banques, les avantages sont encore plus conséquents. Grâce à l'automatisation de l'analyse des relevés de compte, il est possible de gagner du temps tout en réduisant l'intervention humaine, et donc le coût de la masse salariale. Autre bénéfice : de cette façon, les relevés de compte ne peuvent pas être falsifiés puisque l'historique est récupéré directement à la source. Il est également possible de remonter plus loin dans le temps, et non de se limiter aux 3 derniers mois, qui ne sont pas nécessairement représentatifs. Enfin, les accords de crédit pourraient devenir instantanés, un argument de poids pour séduire de nouveaux clients et se démarquer de ses concurrents.