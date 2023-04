Crédit à la consommation : À quoi sert-il ? Quelles sont les bonnes pratiques ?

(Crédits photo : Pexels - Lukas )

Si vous avez envie de financer à crédit un projet n'incluant pas une transaction immobilière, alors le crédit à la consommation est fait pour vous. Grâce au crédit conso, vous pouvez effectuer vos achats à crédit et rapidement concrétiser tous vos projets ! Découvrez-en plus sur le crédit à la consommation dans cet article pour savoir si cette option peut vous aider à financer vos dépenses personnelles.

Que peut-on financer avec un crédit conso ?

Un crédit à la consommation est un type de prêt qui permet d'acheter des biens de consommation, de financer une opération qui n'est pas liée à l'immobilier et d'augmenter sa trésorerie pour un montant compris entre 200 euros et 75 000 euros et une durée de prêt supérieure à 3 mois.

Il est important de noter qu'il existe différents types de prêts à la consommation comme le crédit affecté, le prêt personnel, le crédit renouvelable (revolving), le crédit octroyé pour un usage bien spécifique, la location avec option d'achat (LOA), le crédit gratuit, la carte privative de paiement, le microcrédit personnel ou encore le prêt étudiant garanti par l'État.

Un crédit conso permet donc de financer l'achat d'articles de consommation divers comme des meubles ou de l'électroménager, des vacances, des soins de santé, des équipements automobiles, informatiques ou sportifs, des coûts liés à l'enseignement de ses enfants ou d'autres dépenses personnelles comme un mariage ou des funérailles.

Comment bien utiliser un crédit à la consommation ?

Pour bien utiliser le crédit à la consommation, il faut d'abord bien évaluer sa situation personnelle, professionnelle et financière, ainsi que ses capacités de remboursement.

En évaluant votre situation financière et vos capacités de remboursement, vous pouvez vous assurer que vous serez en mesure de rembourser le crédit sans difficulté financière.

Il faut aussi prendre en compte vos dépenses courantes et vos charges pour éviter de vous endetter excessivement et de vous retrouver dans une situation difficile, ce qui vous permet d'éviter le surendettement et un refus de la banque pour cause de capacité d'emprunt insuffisante.

De plus, en évaluant votre situation financière, vous pouvez déterminer le montant de crédit que vous pouvez rembourser chaque mois, ce qui vous permet de choisir une offre de crédit la plus adaptée à vos besoins et à votre budget. Enfin, il sera plus facile pour vous de démontrer aux établissements financiers que vous êtes un emprunteur solvable, ce qui peut vous permettre d'obtenir des conditions d'emprunt plus avantageuses.

Ensuite, il faut que vous preniez le temps de bien comparer les offres de crédits à la consommation disponibles sur le marché pour trouver celle qui convient le mieux à votre projet et à votre budget. Notez qu'il faut aussi prendre en compte les frais supplémentaires liés au crédit associé à certaines offres de crédit à la consommation comme les frais de dossier ou encore les frais d'assurance par exemple (cela peut être un critère de comparaison d'offres intéressant à prendre en compte).

Enfin, vous devez choisir une durée de remboursement adaptée à votre projet, mais aussi à votre situation et à votre budget. Ainsi, plus la durée de remboursement est longue, plus cela signifie que le montant des intérêts que vous devrez payer sera important.

Dernier conseil pour bien utiliser le crédit conso : lisez attentivement les conditions de l'offre de crédit consommation avant de signer pour vous assurer de comprendre toutes les caractéristiques , ainsi que l'ensemble des obligations et des responsabilités liées à ce type de prêt.

Crédit conso : les précautions à prendre

Pour éviter tout refus de la banque, il faut bien comprendre que vous représentez un risque potentiel de non-remboursement pour la banque et qu'elle a besoin de garanties pour vous octroyer un crédit à la consommation. Essayez donc d'améliorer votre gestion financière avant de faire une demande de prêt afin de présenter un dossier solide.

Il est également important de ne se tourner que vers des établissements financiers réputés, solides et sérieux pour éviter les arnaques liées au crédit à la consommation. Il existe en effet de nombreux acteurs frauduleux.

Pour les éviter, soyez toujours vigilants concernant les offres de prêts, surtout en ligne. Certaines entreprises frauduleuses peuvent offrir des prêts en ligne avec des taux d'intérêt extrêmement bas pour inciter les consommateurs à déposer des fonds ou à fournir des informations personnelles.

Ne fournissez donc jamais vos informations à une entreprise ou à un individu que vous ne connaissez pas, sans vous assurer d'abord de leur fiabilité. Prenez le temps de vérifier les informations de l'entreprise ou de la personne en question en effectuant des recherches en ligne pour voir si d'autres consommateurs ont été victimes d'arnaque et pour savoir si l'établissement financier en question a les autorisations nécessaires pour exercer en France par exemple.

Sachez également que les prêteurs légitimes ne vous demanderont jamais de payer des frais d'inscription ou de garantie avant de vous accorder un prêt. Fuyez donc les acteurs qui vous demandent un paiement à l'avance ! Soyez aussi sceptique face à des offres de prêt trop bonnes pour être vraies.