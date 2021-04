Covid-19 : le nombre de Français souhaitant déménager dans l'année est en forte augmentation

Les Franciliens ont une envie de changement et de déménagement plus forte qu'ailleurs en France. (illustration) (Pixabay / congerdesign)

Un quart des Français aurait la volonté de changer de domicile au cours de l'année 2021. L'an dernier, ils n'étaient que 15 % à vouloir déménager. La pandémie de Covid-19 et un « besoin de lien social prédominant » expliquent notamment le phénomène, selon les auteurs d'une étude sur le sujet. L'envie de déménager est particulièrement marquée chez les jeunes.

Le nombre de Français désireux de déménager a bondi durant la crise sanitaire du Covid-19. Le pourcentage de la population envisageant de changer de domicile en 2021 a augmenté de 10 points par rapport à l'année précédente. Il atteint aujourd'hui 25 %, indique l'édition 2021 du « Baromètre annuel - Les Français et le déménagement ».

Un nouveau type d'exode

Cette enquête réalisée par OpinionWay pour le compte de L'officiel du déménagement évoque « l'exode urbain [...] après l'exode rural ». Le sondage montre en effet que les envies de changement sont plus fortes en région parisienne qu'ailleurs. Elles touchent ainsi 29 % des habitants d'Ile-de-France alors que la moyenne nationale est de 23 %. Ils étaient 24 % en 2020.

« Si les Franciliens se disent plus concernés que les autres, on observe que les déménagements effectifs ou en cours y sont pourtant aussi fréquents qu'ailleurs », indique les auteurs de l'étude, réalisée en mars auprès de 1 003 personnes majeures. Les jeunes Français sont par ailleurs particulièrement concernés. La moitié des moins de 35 ans projette de déménager dans l'année.

Le poids du contexte professionnel

Chez les sondés franciliens âgés de 25 à 34 ans, 29 % ont l'intention d'aller habiter ailleurs. Parmi ces derniers, 55 % vivent actuellement dans un appartement. Toutes tranches d'âge confondues, l'une des raisons le plus souvent citées pour expliquer la volonté de changer de domicile est l'opportunité d'un nouvel emploi. 54 % des participants à l'étude l'ont mentionnée.

Le chiffre grimpe même à 78 % pour celles et ceux qui souhaitent déménager dans une grande ville. La moitié des sondés a de son côté évoqué le besoin de rapprochement avec la famille et les amis. La volonté de ne plus vivre dans un désert médical est évoquée par 43 % des sondés. Les auteurs du sondage relèvent chez la plupart des participants un « besoin de lien social prédominant ».