Coupe du monde : les victoires des Bleus font aussi les bonnes affaires des bars et restaurants

S'ils se réjouissent du chiffre d'affaires enregistré les soirs de match, les professionnels estiment que l'impact aurait été encore plus massif si la compétition s'était déroulée en été.

Match après match, l'équipe de France de football s'est hissée jusqu'à la finale de la Coupe du Monde 2022 . Pour le plus grand bonheur des Français mais aussi des gérants des bars et des restaurants, qui se frottent les mains à chaque but des Bleus, synonyme de verres consommés pour célébrer la bonne nouvelle. « Notre chiffre d'affaires a été multiplié par deux, mercredi soir, pour le match face à l'équipe du Maroc », se réjouit ainsi le gérant du bar Laterasse, dans le 5 ème arrondissement de Paris.

Car les professionnels ont constaté une hausse de la fréquentation qui est allée crescendo avec les victoires successives des Bleus. « Au début de la compétition, c'était assez calme dans les établissements. À partir de la 8 ème de finale, l'engouement a commencé à monter. Depuis, de plus en plus de bars se sont organisés pour installer des grands écrans et profiter eux aussi de l'impact de l'événement », affirme Laurent Lutse, président de l'UMIH Cafés, Brasseries, Établissements de Nuit.

Ces débuts plus difficiles s'expliquent notamment par un boycott de la Coupe du Monde par certains Français pour des raisons éthiques ou idéologiques, mais aussi par l'horaire de certains matchs. « Avec des matchs diffusés en fin d'après-midi en semaine, c'était assez difficile de mobiliser les Français », reconnaît Romain Vidal, secrétaire général du Groupement National des Indépendants pour la branche Hôtellerie & Restauration (GNI), en Île-de-France. Le match de la France face à la Tunisie s'est notamment déroulé un mercredi à 16 heures, heure française.

«Notre chiffre d'affaire a battu des records»

Mais depuis la victoire de la France face à la Pologne, en huitièmes de finale, les Français se sont de plus en plus tournés vers les bars et les restaurants pour suivre les matchs. La hausse de chiffre d'affaires pour un établissement, un soir de diffusion, est même estimée à 30% par Laurent Lutse. Une évaluation partagée par Marcel Bénézet, président de la branche des cafés, bars et brasseries du GNI : « La fréquentation et par conséquent le chiffre d'affaires peut même augmenter de 50% sur une soirée », souligne-t-il. Le gérant du Dam's Pub, à Lyon, sourit ainsi devant l'engouement suscité par les victoires des Bleus : « Notre chiffre d’affaires a battu des records au moment du quart de finale », revendique le professionnel.

Malgré ces bons résultats, les supporters tricolores auraient pu être encore plus nombreux dans les bars et les restaurants si la Coupe du monde s'était déroulée, comme à son habitude, en été. « Sans l'utilisation de leur terrasse à cause du froid, beaucoup d'établissements n'ont pas la même capacité d'accueil qu'ils auraient pu atteindre en été », reconnaît Laurent Lutse. Avec des températures en dessous des normales de saison cette semaine, difficile en effet pour les spectateurs de regarder les matchs depuis les terrasses des cafés. « Mon espace est limité à l'intérieur, je peux accueillir maximum 70 personnes. Il y a 4 ans, pour la Coupe du monde de 2018, j'avais reçu environ 400 personnes sur ma terrasse. Ça n'a rien à voir cette année, l'impact est assez limité sur mon chiffre d'affaires », regrette le gérant du bar Le Cascabel à Nantes.

En parallèle du temps glacial refroidissant les ardeurs des fanatiques du ballon rond, les Français semblent également moins festifs à l'heure d'hiver, constatent les professionnels. « Les matchs sont souvent diffusés en fin d'après-midi et les célébrations se terminent rapidement après, alors que pendant l'été, ça aurait duré une bonne partie de la nuit », affirme Marcel Bénézet du GNI. Reste que les cafés et restaurants seront prêts à accueillir la ferveur des soutiens des Bleus, ce dimanche.