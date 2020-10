Coup de Pouce Vélo : un point d'étape

Le 14 septembre, le gouvernement annonçait la prolongation de l'opération « Coup de Pouce Vélo » jusqu'au 31 décembre prochain. Lancée au déconfinement, elle a engendré un nouvel enthousiasme pour le vélo, partiellement alimenté par la crise sanitaire.

Qu'est-ce que c'est ?

Différents coups de pouce

Victime de son succès

La mesure est d'abord annoncée le 29 avril : un budget de 20 millions d'Euros va être alloué à une opération nommée « Coup de Pouce Vélo ». Lancée au déconfinement, elle est portée par le ministère de la Transition écologique et solidaire et la Fédération française des Usagers de Bicyclette (FUB), sur une proposition du Réseau des ateliers d'autoréparation. En pratique, il s'agit d'un budget de 50 euros hors taxes par vélo destiné à la réparation ou à une séance pour se (re) familiariser à la conduite de sa bicyclette. Sur le site coupdepoucevelo.fr, les intéressés pourront trouver une liste de réparateurs, d'ateliers associatifs, de moniteurs ou de vélo-écoles agrées. Sans eux, impossible de bénéficier de l'opération.Via une carte interactive, il est possible de trouver les contacts des réparateurs ou des formateurs aux alentours. Les cyclistes devront d'abord prendre rendez-vous avec la structure choisie. Un code reçu par SMS validera la date choisie. Ensuite, c'est avec son téléphone et un justificatif d'identité qu'il faudra se rendre au rendez-vous. Lors de la réparation, pièces et main d'œuvre sont comprises dans le budget. Les accessoires de sécurité ou de visibilité ne sont quant à eux pas couverts par le Coup de Pouce. Si le montant final de l'opération est inférieur à 50 euros, le client ne paiera que la TVA. Autrement, la somme est déduite directement sur la facture. Quant à la séance de conduite, elle comprend une partie théorique et une mise en situation. En tout, il s'agit d'une session d'une heure et demie à deux heures dispensée par un moniteur agréé. De même, seule la TVA restera à la charge de l'élève. Le Coup de Pouce Vélo couvre également 60 % du coût de l'installation de places de stationnement temporaires pour les vélos. Il s'agit là d'une mesure à destination des collectivités, des pôles d'échanges multimodaux, des établissements d'enseignement, des bailleurs sociaux, des gares et des résidences étudiantes.Mi-septembre, le gouvernement évoquait déjà la réparation de 620 000 vélos depuis le lancement de son Coup de Pouce. Du côté des réparateurs, on observe une hausse notable de l'activité. À titre d'exemple, le service de réparation de vélo à la demande et à domicile Cyclofix, agréé depuis le 13 mai, note une multiplication par trois de ses volumes de réparations par rapport à la même période en 2019. « Nous constatons une demande qui a été multipliée par dix, et ce dans toutes les villes de France » où ils opèrent, précise le service. Du côté de Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne, MonVélo94 note également une augmentation de sa clientèle grâce à son référencement, depuis le 18 mai. À Strasbourg, l'atelier d'autoréparation Bretz'Selle a été noyé sous les sollicitations en mai et en juin, explique sa coordinatrice Colline Trautmann. Elle constate surtout le gain de clients qui ne sont pas des habitués de l'autoréparation, du fait notamment des embouteillages dans les boutiques de réparations classiques. « Ils ne viennent pas qu'une fois, mais deviennent régulièrement membres, » précise Colline Trautmann, avant d'évoquer la « révolution qualitative » permise par le budget de 50 euros. Ce n'est donc pas une surprise que l'enveloppe allouée au Coup de Pouce Vélo ait d'abord été augmentée à 60 millions d'Euros puis, à la mi-septembre, à 80 millions d'Euros. L'objectif du gouvernement ? Dépasser le million de réparations d'ici au 31 décembre, fin officielle de l'opération.