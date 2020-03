Coronavirus : l'exécutif va encadrer le prix des gels hydroalcooliques (Crédits photo : Adobe Stock - )

Le ministre de l'Économie a annoncé qu'un décret allait être publié pour limiter la hausse des prix de ces produits servant à se laver les mains.

Au lendemain de l'annonce de la réquisition de «tous les stocks et [de] la production de masques de protection» contre le coronavirus, l'exécutif met les bouchées doubles. Invité sur BFM Business ce mercredi, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé que le gouvernement allait prendre aujourd'hui un «décret d'encadrement des prix des gels hydroalcooliques». Très prisées, ces petites bouteilles ont en effet vu leur coût augmenter fortement ces derniers jours, d'après les retours des acheteurs sur les réseaux sociaux.

«Cette crise, on arrivera à la passer si on est tous solidaires», a notamment déclaré le ministre. Le décret viendra compléter l'arsenal déjà mis en branle sur ce sujet : hier, Bruno Le Maire avait mis en garde la filière. «Il est inacceptable et révoltant qu'il y ait la moindre spéculation économique sur le coronavirus», avait-il condamné, en référence à la possibilité de dérives des prix concernant les gels hydroalcooliques et les masques. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a d'ailleurs indiqué avoir ouvert une enquête sur les prix pratiqués.