Coronavirus: gare aux arnaques à la désinfection de votre logement!

Des escrocs n'hésitent pas à se faire passer pour des professionnels pour dérober des objets de valeur et d'autres à proposer des prix excessifs pour de prestations de piètre qualité.

Désinsectisation, dératisation, désinfection: ces missions réalisées par des sociétés privées se poursuivent même en période de confinement. Mais face à l'afflux de demandes, les risques d'arnaques augmentent. Les escrocs n'hésitent pas à se présenter devant votre domicile. Vêtus d'une blouse blanche et disposant de machines à nettoyer ou de sprays désinfectants, ils se font passer pour des agents municipaux pour convaincre les occupants. Ils leur expliquent qu'ils viennent désinfecter les lieux pour lutter contre le coronavirus.

Une fois à l'intérieur, ils dérobent discrètement des objets de valeur. Plusieurs d'entre eux sévissent dans l'Occitanie, selon La Dépêche, à tel point que la gendarmerie de Haute-Garonne (31) a dû publier sur Facebook un message d'alerte. Elle invite les victimes à relever la plaque d'immatriculation et à composer le 17.

Idem à Sevran (93) où, cette fois-ci c'est la mairie qui met en garde ses administrés et leur rappelle les bons réflexes à adopter: demander de présenter une carte professionnelle ou un document justifiant l'intervention.

Autre forme d'arnaque: des tarifs mirobolants. Les prix demandés peuvent ainsi être multipliés par vingt par rapport à la réalité! «Pour faire désinfecter son logement ou son immeuble, il faut trouver un prestataire compétent et s'assurer de payer le juste prix», explique Marc Varnizy, directeur des opérations de Tech-Way, filiale du réseau immobilier Foncia.

Ainsi, sachez qu'une intervention de désinfection par pulvérisation dans un hall d'immeuble vous coûtera en moyenne autour de 150 euros TTC, selon ce spécialiste de la désinfection et de la lutte contre les nuisibles (dératisation, désinsectisation...). Pour un immeuble entier d'une surface de 1000 m², le budget devrait se situer entre 600 et 800 euros TTC. «Si on vous demande plusieurs milliers d'euros, méfiez-vous!», prévient Marc Varnizy. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à demander un second devis.

Pour être sûr de choisir une société compétente, assurez-vous qu'elle dispose du label Chambre syndicale 3D (dératisation, désinsectisation, dératisation). «Privilégiez une entreprise spécialisée dans la maîtrise des nuisibles car la désinfection fait partie de leur expertise», poursuit le directeur des opérations de Tech-Way. N'hésitez pas aussi à leur demander quels matériels ils comptent utiliser. «Une société qui n'est pas experte en désinfection va proposer de faire un nettoyage de la zone, en utilisant des produits de nettoyage classiques ou des simples lingettes. Les vrais professionnels, eux, vont utiliser des procédés plus sophistiqués (des produits biocides adaptés, des moyens techniques tels que des vaporisateurs ou pulvérisateurs et mettront en œuvre des protocoles précis», explique Marc Varnizy.