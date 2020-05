Coronavirus et immobilier : En Ile-de-France ou dans le Grand Est, les recherches de biens chutent

Les recherches immobilières des Français (Pixabay / TheDigitalArtist)

La crise sanitaire a bouleversé les recherches immobilières, selon une étude de Leboncoin Groupe. Durant le confinement, les consultations des annonces dans les zones durement touchées par l'épidémie ont diminué bien plus fortement que celles concernant les zones « vertes ». De plus, les acquéreurs scrutaient des biens situés dans des zones moins denses que leur logement actuel et possédant un extérieur.

L'épidémie de coronavirus a eu des répercussions sur les recherches immobilières, selon une étude menée par Leboncoin Groupe et relayée par BFM Immo. L'entité, qui regroupe Leboncoin et AVendreALouer, soit 1,3 million d'annonces immobilières, a étudié les recherches des Français. Si les deux premières semaines de confinement, elles ont diminué, la courbe a été ascendante par la suite avec une reprise à la normale au mois d'avril.

Des régions « rouges » vers les régions « vertes »

L'étude met surtout en évidence la corrélation entre la virulence de l'épidémie et la localisation des recherches. Dans les régions fortement touchées par le Covid-19, comme l'Ile-de-France ou le Grand-Est, la consultation des annonces a chuté en moyenne de 40 %.

En revanche, dans les régions moins touchées par la maladie, la baisse est moins marquée. En Languedoc-Roussillon, région classée « verte », les consultations n'ont baissé que de 25 %.

Des biens dotés d'un extérieur

Autre conclusion : la nature des recherches a varié durant le confinement. Les Français s'orientent davantage vers des zones moins peuplées et des biens dotés d'un extérieur. En comparant à l'année passée à la même époque, les recherches des « urbains » vers des zones rurales ont augmenté de 30 % et de 20 % vers les zones urbaines moins denses.

« La distance entre les logements recherchés et le domicile actuel a augmenté sur le mois d'avril », souligne Leboncoin Groupe. Les Parisiens se tournent vers des petites communes ou de petites agglomérations. Les régions qu'ils visent prioritairement sont la Bourgogne, le Centre-Val-de-Loire et la Normandie, nous apprend l'étude.