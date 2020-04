Coronavirus: à quand la reprise du marché immobilier?

Les notaires s'attendent à un redémarrage du marché au mieux en fin d'année voire au début de l'année prochaine.

Les taux de crédit vont-ils augmenter? Les prix vont-ils baisser? À quand la reprise? Telles sont les trois questions que se posent les propriétaires ou futurs acheteurs immobiliers. Si la réponse à la première prend forme - les taux grimpent, c'est l'incertitude la plus totale quant aux deux autres.

Plus d'un acheteur sur deux pense que les prix vont baisser, selon un récent sondage SeLoger. Ce serait évidemment dans leur intérêt pour que leur pouvoir d'achat immobilier au pire se stabilise. Les experts pensent la même chose mais à quelques rares exceptions, ils ne se prononcent pas sur l'ampleur de la baisse.

Quid du redémarrage du marché immobilier? Tout dépend des scénarios de reprise économique à la suite de cette crise inédite, affirment la plupart des experts. Celui qui se profile à l'horizon ne laisse rien augurer de bon: récession, avec une baisse de 8% du PIB cette année, et un chômage qui s'envole. À court terme, l'annonce de la fin du confinement pour le 11 mai, devrait provoquer une mécanique de rattrapage dû à un effet de report. Il s'agira, en effet, pour les notaires, de finaliser les quelques projets d'achats freinés par le confinement. La signature à distance d'actes, désormais autorisée, devrait d'ores et déjà fluidifier un peu le marché. À condition que toute la chaîne immobilière (diagnostiqueurs, déménageurs...) suive.

Mais cette reprise sera-t-elle suffisante pour sortir de la crise? Les notaires ne le pensent pas. C'est pourquoi ils préfèrent employer le terme de «rebond technique». «Le trou d'air que nous traversons actuellement se reproduira naturellement dans les deux/trois mois qui suivront, au regard de l'inertie et des délais naturels du marché immobilier», estiment les notaires dans leur dernière note de conjoncture. Cet état sera vraisemblablement accentué par le fait que cette période, d'ordinaire dynamique, laissera place à l'été, en général peu propice à des transactions immobilières.

Et à long terme? Tout va dépendre de l'efficacité des mesures prises par le gouvernement pour maintenir puis relancer l'activité économique. Pour l'heure, les notaires ne s'attendent pas à ce que le marché immobilier reparte avant la fin d'année 2020 voire le début de l'année 2021. Mais si l'épisode que nous connaissons actuellement est contenu dans la durée et dans son ampleur, une bonne nouvelle n'est pas à exclure. «Le marché immobilier subira vraisemblablement un effet de correction à court terme puis pourrait rebondir car il demeure sain et non spéculatif notamment face à la déroute des marchés financiers», détaillent les notaires.

La reprise du marché immobilier tient donc en un mot: la demande qui, grâce aux taux de crédit exceptionnellement bas, a pu s'endetter à bon compte pendant près de quatre ans. Les Français garderont-ils confiance dans l'immobilier comme dans le passé? Leur pouvoir d'achat ne sera-t-il pas trop impacté par la crise? Leur désir d'acheter restera-t-il intact? Les notaires, qui persistent à croire que l'immobilier reste une valeur refuge, n'ont pas encore la réponse à ces questions. «Un manque de confiance dans le long terme incitera plus ou moins consciemment certains acquéreurs à différer leur intention d'achat, l'investissement immobilier étant, pour beaucoup, un engagement de longue haleine», concluent-ils.